Uwaga! Inaczej jeździmy w okolicy cmentarza. Zmiana organizacji ruchu. Policyjna akcja Znicz

W okresie Wszystkich Świętych w okolicy cmentarzy może zmienić się oznakowanie, a ruchem kierować będą policjanci i w pierwszej kolejności należy stosować się do ich poleceń! Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących i osób odwiedzających groby najbliższych. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany na ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Zmiany przy cmentarzu obowiązywać będą do 3 listopada

Jak czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji, zielonogórscy policjanci przypominają, że w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w rejonach cmentarzy będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu drogowego. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na znaki drogowe, ponieważ w tych dniach w rejonie cmentarzy mogą pojawić się nowe oznaczenia, ograniczenia prędkości i inna niż zwykle organizacja ruchu. Jak co roku zmiany takie będą wprowadzone w okolicy cmentarza w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej. W tym roku zmiany nastąpią już w sobotę, 28 października i będą obowiązywać do 3 listopada. Akcja znicz i zmiana organizacji ruchu w związku ze świętem Wszystkich Świętych w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Warto skorzystać z komunikacji miejskiej

Zmiany w organizacji ruchu sprawdziły się już w latach poprzednich i spowodowały, że w tym rejonie nie było żadnych niebezpiecznych zdarzeń drogowych, a ruch osób i pojazdów, mimo ich ogromnej liczby, odbywał się w miarę płynnie. W tym roku podobnie jak w ubiegłym uruchomione będą na ulicy Wrocławskiej dwa pasy dojazdowe do cmentarza już od Alei Juliusza Słowackiego (obecnie dwa pasy ruchu w tym samym kierunku mają początek na wysokości stacji paliw). Dzięki temu będzie można zwiększyć przepustowość drogi na najbardziej newralgicznym odcinku, ale ta zmiana spowoduje jednocześnie to, że niemożliwy będzie wjazd w Aleję Juliusza Słowackiego dla osób jadących od strony cmentarza.

Ze względu na niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. Do przewozu pasażerów na cmentarz zostaną skierowane dodatkowe autobusy. Akcja znicz i zmiana organizacji ruchu w związku ze świętem Wszystkich Świętych w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Nie zapomnijmy o karcie parkingowej

Osoby, które zdecydują się wyjechać na cmentarz samochodem prosimy o cierpliwość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w związku z ograniczeniem dopuszczalnej prędkości pojazdów do 30 kilometrów na godzinę. Jak co roku na ulicy Wrocławskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania. Niestety w tym roku nie będzie zorganizowany parking na stadionie przy ulicy Wrocławskiej.

W tym roku w rejonie cmentarza wprowadzone zostają następujące zmiany organizacji ruchu:

Mały parking przy starej części cmentarza będzie dostępny tylko dla osób niepełnosprawnych, osób posiadających zezwolenia na handel, zaopatrzenia oraz taksówek (do 5 miejsc). W razie braku miejsc na parkingu, kolejne pojazdy nie będą wpuszczane. UWAGA! Osoby z niepełnosprawnościami czy osoby ich przewożące obowiązują nowe karty parkingowe, osoby bez ważnej karty nie będą wpuszczane na teren parkingu.

Pętla MZK

Na pętlę MZK będą mogły wjeżdżać wyłącznie autobusy miejskie, samochody osobowe i pojazdy Policji. Od 28.10 do 3.11 obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.

Wjazd na parking przy nowej części cmentarza będzie odbywał się ulicą Wrocławską WYŁĄCZNIE dla jadących od centrum miasta. Wjazd od strony Raculi będzie niemożliwy. Wyjazd z nowego parkingu oraz ze wszystkich innych parkingów będzie się odbywał TYLKO w prawą stronę, w kierunku Raculi. Proszę zwrócić uwagę na znak oznaczający nakaz jazdy w prawo. Dostępny będzie TYLKO jeden wjazd i wyjazd! Akcja znicz i zmiana organizacji ruchu w związku ze świętem Wszystkich Świętych w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę

Na ul. Wrocławskiej, na odcinku drogi od Alei Juliusza Słowackiego aż do ulicy Pułkownika Witolda Pileckiego obowiązywać będzie w godzinach 8.00-21.00 ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę, jak również zakaz zatrzymywania.

Na stadionie żużlowym dostępny będzie parking płatny. 1 listopada od godz. 6.00 do ostatniego samochodu, natomiast 2 listopada od 7.00 do 20.00. Wjazd na stadion bramą przez tzw. park maszyn, a wyjazd dolną bramą w kierunku Raculi – będzie obowiązywał nakaz jazdy w prawo.

Prosimy o rozważną jazdę

W związku z dużym natężeniem ruchu na drogach, prosimy wszystkich kierujących o ostrożną i rozważną jazdę, a także o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Wyjeżdżając w dłuższe trasy pamiętajmy, że w tym czasie na drogach będzie wzmożony ruch, dlatego już teraz zaplanujmy podróż.

Aby bezpiecznie i spokojnie dotrzeć na groby najbliższych, a później do domu, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, przede wszystkim o zmianach w organizacji ruchu przy cmentarzach, objazdach, ale pamiętajmy żeby:

zaplanować trasę, co pewien czas robić przerwy na odpoczynek

sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu (sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia i stan opon)

włączyć światła mijania

dostosować prędkość do warunków panujących na drogach i natężenia ruchu

utrzymywać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu

nie wsiadać za kierownicę po alkoholu. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, że w środę 1 listopada (Wszystkich Świętych) uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe, a na linii 0 będą zapewnione częstsze kursy. Akcja znicz i zmiana organizacji ruchu w związku ze świętem Wszystkich Świętych w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

1 Listopada (Wszystkich Świętych, środa):

1. Linia nr 0 – w godz. ok. 7:00 do ok. 19:00 kursuje co 10 minut, następnie do ok. 20:20 co 20 minut;



2. Linia C1 w godz. ok. 8:10 do ok. 18:00 kursuje co 10 minut na trasie:



ZAWADZKIEGO „ZOŚKI” – Ptasia – Wyszyńskiego – Łużycka – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – WROCŁAWSKA



3. Linia C2 w godz. ok. 8:30 do ok. 18:15 kursuje co 20 minut na trasie:



OS. CZARKOWO – Batorego – Dworcowa – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – WROCŁAWSKA



4. Linia C3 w godz. ok. 8:30 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:



OS. ŚLĄSKIE – Os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – WROCŁAWSKA



5. Linia C4 w godz. ok. 8:30 do ok. 18:15 kursuje co 20 minut na trasie:



OS. LEŚNE – Wyczółkowskiego – Prosta – Działkowa – Zjednoczenia – Dąbrówki – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – WROCŁAWSKA



6. Linia C5 w godz. ok. 8:45 do ok. 18:20 kursuje co 30 minut na trasie:



JĘDRZYCHÓW – Jędrzychowska – Kożuchowska – Jaskółcza – 1 Maja – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – WROCŁAWSKA



7. Linia C6 w godz. ok. 9:10 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:



DWORZEC GŁÓWNY – Bohaterów Westerplatte – al. Wojska Polskiego – Wyszyńskiego – Botaniczna – Nowojędrzychowska – JĘDRZYCHÓW



8. Linia C7 w godz. ok. 8:45 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:



WROCŁAWSKA – pl. Piłsudskiego – Chrobrego – Dworzec Główny – Staszica – Sulechowska – Trasa Północna – Mechaników – OS. ZDROJOWE – Ruczajowa – Sulechowska – Staszica – Dworzec Główny – Chrobrego – pl. Piłsudskiego – WROCŁAWSKA



9. Linia C8 w godz. ok. 8:20 do ok. 18:10 kursuje co 20 minut na trasie:



WYCZÓŁKOWSKIEGO – Prosta – Działkowa – Zjednoczenia – Objazdowa – Jana z Kolna – Dworcowa – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – WROCŁAWSKA

Zachęcamy do pozostawienia samochodów w domu i skorzystania z autobusów komunikacji miejskiej. W dniu 1 listopada w godz. 12:00 – 18:00 przejazd autobusami linii: 0, 10, 30, 44 oraz oznaczonych literą „C” będzie bezpłatny. W okresie wzmożonego ruchu na trasy wyjedzie więcej autobusów, a w godzinach największego zainteresowania autobusy będą odjeżdżały spod cmentarza przy ulicy Wrocławskiej nawet co 2 minuty.

Sobota i niedziela (4 i 5 listopada):

Do obsługi linii nr 0 zostaną skierowane autobusy przegubowe.