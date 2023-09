Winobranie 2023. Na deptaku w Zielonej Górze z recitalem wystąpił Przemek Szczotko

Przemek Szczotko to muzyk, artysta, kompozytor i autor tekstów. - To koncert z okazji uroczystości poświęconych świętemu Urbanowi, duchowemu patronowi naszego miasta - podkreślał artysta informując o wydarzeniu w mediach społecznościowych.

- Cieszę się, że mogę zagrać właśnie z tej okazji, gdyż tym koncertem chcę zaznaczyć baaaardzo mocno, że JA kluczy do mojego miasta, a więc do wszystkiego, co w tym mieście robię i tworzę NIE ODDAJĘ żadnemu Bachusowi. Moim patronem i przedstawicielem moich spraw przed Bogiem jest św. Urban. Jemu oddaję klucze moich spraw i spraw ludzi mieszkających na naszym mieście.

Z portalu artysty można dowiedzieć się o nim dużo więcej o tym, czym kieruje się w życiu.

- Wstawać wcześnie rano wiedząc, że w łóżkach śpią moje kochane osoby. Pomyśleć, pomodlić się i zacząć robić to co lubię; GONIĆ ZA MARZENIAMI! I wiesz co mnie kręci w tym najbardziej? - pyta internautów na swoim portalu artysta. - Że jest to w zasięgu dłoni, a jednocześnie nie jest łatwe, że trzeba o nie walczyć i wydzierać światu, nie godzić się na stagnację życia i słowa: „Zejdź na ziemię i weź się do roboty!” Odkrywać siebie, swoje granice, strach, radość, miłość, upadki i powstania. Wierzę, że tylko pójście za głosem serca spowodować taki dynamizm życia. Odczuwam dziką rozkosz buntowania się przeciwko wszystkiemu, co nie służy tym marzeniom ze spokojem i cichością serca robiąc swoje.