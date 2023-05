W Lubuskiem dama obroni się sama. Wojsko szykuje bezpłatne kursy samoobrony

Panie poznają tajniki samoobrony

Bezpłatne szkolenia z samoobrony dla kobiet to ogólnopolski projekt realizowany w każdym województwie. Szkolenia będą odbywać się w wybrane weekendy w parkach, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całego kraju. W ten sposób wojsko chce pokazać paniom, że słaba płeć to mit i zachęcić je do zadbania o własne bezpieczeństwo.