W „Piętnie” – najnowszej powieści Przemysława Piotrowskiego - zielonogórskie bachusiki spływają krwią… Kto jest okrutnym, seryjnym mordercą?

Komuś coś mówi szyld: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Hieronimek Zielonogórskich w Zaborze? Nie? To może nawet lepiej, bo też nikt nie chciałby spędzić dzieciństwa w tej instytucji – jak to przydarzyło się jednemu z bohaterów powieści Przemysława Piotrowskiego. Nie ma takiej placówki w podzielonogórskiej gminie. Jak i takiego zakonu… Ale w „Piętnie” nie brakuje przecież miejsc autentycznych.

Po cóż komisarz Brudny przyjeżdża aż z Warszawy, skoro miejscowy inspektor Romuald Czarnecki to doświadczony wyga, dysponujący sprawdzonym zespołem? Ano dlatego, że stołeczny policjant jest bliźniaczo podobny do okrutnego mordercy, którego zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. I nic dziwnego, że na widok Brudnego zielonogórzanie reagują szokiem i przerażeniem.

Uwaga na nazwiska w „Piętnie”! Autor, rodowity zielonogórzanin, zastrzega oczywiście, że „wszelkie podobieństwa do prawdziwych postaci i zdarzeń są przypadkowe”. Z wyjątkiem osób, którym dziękuje za pomoc przy zdobywaniu materiałów do książki. Tu mamy znanego zielonogórskiego patomorfologa, lekarza sądowego Roberta Krzywulskiego. Tymczasem zielonogórzanie pewnie i tak zabawią się w skojarzenia…

Nowa powieść Przemysława Piotrowskiego „Droga do piekła”: ten mrok Was pochłonie

A kto zabija? Podejrzanym jest tak bardzo podobny do Brudnego zielonogórski lekarz, specjalizujący się w podologii… Reszta jest milczeniem. I tajemnicą 460 stron najnowszej powieści Przemysława Piotrowskiego, który już we wcześniejszych thrillerach „narażał” czytelnika na spotkanie z makabrą, ale nie przesadzajmy – w „Piętnie” jest jej akuratna ilość. Akuratna, by szokować ludzkimi wnętrznościami, którymi zabójca z lubością ozdabia bachusiki czy konika z chłopcem…

„Piętno” czyta się jednym tchem

Przemysław Piotrowski, który choćby swoim pachnącym siarką thrillerem „Droga do piekła” zabierał nas do USA, a w tomach „Radykalni” podpalał Europę terrorystyczną rebelią – tym razem napisał książkę dość kameralną. Wraz z Brudnym i Czarneckim tropimy mordercę w dobrze znanej autorowi Zielonej Górze, w okolicach Krosna Odrzańskiego, Czerwieńska… Na chwilę wpadamy do Warszawy.

Ta geograficzna powściągliwość służy dramaturgii najnowszej powieści Przemysława Piotrowskiego - rozpisanej na kilkoro bohaterów, z odpowiednią liczbą „scen zbrodni”. Gdzie lont do współczesnych dramatycznych wydarzeń podpalono w głębokiej przeszłości bohaterów. Przeszłości mrocznej i tragicznej. To ta przeszłość uczyniła Igora Brudnego niedostępnym twardzielem. Ale tu już pole do popisu dostają panie. O klucz do serca komisarza (łóżko to nie wszystko…) walczy piękna Ukrainka Oksana, ale i dzielna polska policjantka Julia chciałaby czegoś więcej niż przyjaźni.