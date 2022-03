W Skwierzynie żołnierze 12 WBOT złożyli przysięgę wojskową. Zobaczcie zdjęcia!

65 żołnierzy 12 WBOT w sobotę (26 marca) na skwierzyńskim rynku, przysięgało wierność ojczyźnie. Wcześniej przeszli odpowiednie, krótkie, lecz intensywne szkolenie. Brygada ma już kolejnych chętnych.

WOT niesie pomoc

- Wojska Obrony Terytorialnej niosą dziś pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, kontynuują działania związane z ochroną naszej granicy z Białorusią oraz wspierają walkę z pandemią. Terytorialsi udowadniają, że są skuteczni w wypełnianiu powierzonej im misji, że zawsze można na nich liczyć - napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w przekazanym liście, odczytanym podczas uroczystości przez posła Piotra Kaletę. Minister podziękował także żołnierzom za wstąpienie do 12 WBOT.

Przysięga na sztandar

Czterech żołnierzy WOT zostało wyróżnionych złożeniem przysięgi na sztandar. Byli to szeregowy Kacper Sobczak, szeregowy Jagoda Andrzejewska, szeregowy Maciej Pszczółkowski i szeregowy Maciej Masłowski. Wszyscy zebrani na placu żołnierze z dumą powtarzali słowa przysięgi - Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

Czy się boję? Każdy się boi, ale trzeba stanąć w obronie kraju, ludzi, rodzin, dzieci - mówiła już po uroczystości szer. Katarzyna Misterska ze 124 batalionu ze Śremu. Dodaje, że szkolenie trwało 16 dni. - Ciężko było. Łzy, płacz, pot, ale bardzo fajni ludzie, instruktorzy, cudowny dowódca, superprzygoda - podsumowuje żołnierka.

Słowa uznania

Słowa uznania w stronę terytorialsów wybrzmiewały we wszystkich przemówieniach. Podkreślano, że Polska znajduje się w niepewnych czasach, a żołnierze działają i pomagają na różnych polach. Poseł Kaleta zauważył, że ojczyzna może upomnieć się o to, co w przysiędze zostało wypowiedziane. Podkreślił rolę rodziców, którzy zaszczepili w żołnierzach miłość do ojczyzny, wartości i tradycji.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński mówił, że dzień przysięgi to jeden z najważniejszych dni w życiu żołnierza. - Jak dowodzi historia, żołnierz polski tej przysiędze pozostaje wierny, choćby los zmuszał go do rozłąki z bliskimi, do niewygód i trudności, do narażania zdrowia i życia - mówił.

- Niezwykle ważne wydarzenie dzisiaj w Skwierzynie dla Ziemi Lubuskiej, dla Wielkopolski. Wydawało nam się zupełnie abstrakcyjne i niemożliwe to, co obserwujemy dzisiaj, w XXI wieku, w cywilizowanym świecie. Znalazł się zbrodniarz Putin, który wywołał niewyobrażalną agresję, potworne cierpienie i ból. Z niedowierzaniem obserwujemy bombardowane szpitale, przedszkola, żłobki, budynki mieszkalne, płaczące, ginące dzieci. To dlatego dzisiaj bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Europy i całego świata jest dla nas wszystkich podstawowym i najważniejszym wyzwaniem. Żołnierze WOT tworzą nową formację wojskową, są niezmiernie ważnym elementem modernizacji polskich sił zbrojnych - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Chętnych jest coraz więcej

Dowódca 12 WBOT pułkownik Zbigniew Targoński podkreślał, że ludzie, którzy zgłaszają się do WOT robią to z pełną świadomością, a chętnych jest coraz więcej. - Już mamy ponad 200 zgłoszeń na kolejne wcielenia i prawdopodobnie, żeby zagospodarować ten potencjał, chęć wstąpienia do formacji, będą wnioskował do dowódcy WOT o dodatkowe powołania.

W przysiędze brali udział przedstawiciele czterech batalionów - 151 ze Skwierzyny, 122 z Dolaszewa, 124 ze Śremu i 125 z Leszna. Podczas uroczystości obecni byli między innymi poseł Piotr Kaleta, starosta międzyrzecka Agnieszka Olender, burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wojewoda poznański Michał Zieliński, a także Amerykanie ze 101 Batalionu Wsparcia Brygady. Dowódcą uroczystości był kapitan Robert Urbanek. Po uroczystości zaprezentowano pokaz dynamiczny - wpadnięcie w zasadzkę przeciwnika, w której jeden z żołnierzy został ranny. Następnie odbył się poczęstunek.