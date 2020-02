W Trzebiechowie powstanie nowy żłobek i przedszkole

Placówka ma zostać zlokalizowana przy ul. Sportowej, na dwuhektarowej atrakcyjnej działce, którą udało się w ostatnim czasie pozyskać. – Ostatnio otrzymaliśmy z programu Maluch Plus ok. 550 tys. zł na stworzenie żłobka. Oprócz tego gmina jest zobligowana do wybudowania w tym roku przedszkola. Jego koszt szacujemy na ok. 3 mln zł. Postanowiłam połączyć te dwie inwestycje i stworzyć jeden zespół edukacyjny. W przyszłości uzupełnimy całość o szkołę, którą sfinansuje nowy właściciel pałacu w Trzebiechowie – tłumaczy wójt Staszak. I przekonuje, że takie rozwiązanie ma wiele zalet.

- Po pierwsze działka przy ul. Sportowej jest oddalona od głównej drogi, dzięki czemu jest bezpieczniejsza dla dzieci. Ponadto zlokalizowanie wszystkiego w jednym miejscu przełoży się na mniejsze koszty eksploatacji. Uważam, że potencjalne problemy można przezwyciężyć dobrą organizacją – twierdzi Staszak. Nowy żłobek ma na początek przyjąć 18 maluchów, przedszkole zaś do 100 dzieci.