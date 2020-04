W tych godzinach do sklepu mogą wejść tylko seniorzy. Co zrobić, gdy sam nie wychodzisz, opiekun nie ma 65. lat, a zakupy zrobić musi?

Nosisz tak maseczkę ochronną? To robisz to źle! Podpowiadamy, jak powinniśmy używać maseczki, by skuteczniej chroniła przed koronawirusem

Jedną z nowych zasad są także "godziny dla seniora".

Godziny dla seniora. Kiedy obowiązują?

W dni robocze w godz. 10.00-12.00 ze sklepów mogą korzystać tylko osoby powyżej 65. roku życia. To powoduje jednak pewien problem.

Czytelniczka:czy nasz kraj zapomniał o osobach niepełnosprawnych? Kobieta chciałaby, by w sklepach były dedykowane godziny i dla tej grupy

- Na co dzień ze względu na stan zdrowia nie wychodzę z domu - mówi nasza Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji). - Codziennie przychodzi do mnie opiekunka z MOPS-u. Ma wyznaczoną godzinę wizyty właśnie wtedy, gdy w sklepach jest godzina dla seniora.