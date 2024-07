Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.07.2024

Budżet obywatelski zmieniony. Jak teraz będzie wyglądał? Przede wszystkim będzie więcej pieniędzy do podziału. Nowością są zadania społeczne, a więc wydarzenia kulturalne czy sportowe. Miasto zostało podzielone na okręgi, by zmiany dotyczyły różnych rejonów. Będziemy mogli oddać dwa głosy na zadania inwestycje i dwa na społeczne.

Nowa grupa improwizacyjna zaprasza wszystkich miłośników humoru i nieprzewidywalnych sytuacji na wyjątkowy wieczór pełen śmiechu i zaskakujących zadań. - Improwizacja to sztuka radzenia sobie w każdej sytuacji, a nasza ekipa doskonale to opanowała. - mówi Artur Beling

Choć oficjalnego otwarcia po remoncie dworca kolejowego w Sulechowie jeszcze nie było, my zajrzeliśmy już do środka. Mamy zdjęcia, by Czytelnicy mogli zobaczyć, jaki jest efekt modernizacji obiektu. Co się w nim zmieniło?

30 czerwca 2024 r. przy CRS w Zielonej Górze odbył się Kolor Fest. Impreza ta, łącząca ludzi w radosnym wybuchu kolorów, jest doskonałą okazją do integracji rodzinnej i społecznej. Jak co roku, festiwal przyciągnął tłumy uczestników, zarówno młodszych, jak i starszych, którzy wzięli udział w zabawie, pełnej barwnych proszków i pozytywnej energii.