Wady mieszkania w bloku, czyli ściany mają uszy. Oto najbardziej denerwujące problemy Redakcja Kraków

Własne mieszkanie, marzenie wielu osób, nie zawsze jest źródłem zadowolenia. W bloku mogą nam przeszkadzać przede wszystkim wszechobecne odgłosy dochodzące z innych mieszkań. Nie jest źle, jeśli trafimy na miłe, przyjazne i spokojne sąsiedztwo, ale nie każdy ma takie szczęście. Sąsiedzi potrafią nam w przeróżny sposób uprzykrzyć życie i nawet próba spokojnej, rzeczowej z nimi rozmowy, nie w każdym przypadku przyczyni się do poprawy sytuacji, a często może nawet powodować zaostrzenie wzajemnych relacji. Mimo wszystko warto zawsze porozmawiać z sąsiadami, jeśli przebywanie we własnym mieszkaniu staje się nie do zniesienia z ich winy.