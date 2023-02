Walentynki w Zielonej Górze i okolicy. Zakochani świętują już w ten weekend. Zobacz, co się będzie działo

Zielona Góra. Gwiazdy na Walentynki

Wyjątkowy koncert z okazji Walentynek odbędzie się w sobotę, 11 lutego, o godz. 18 w hali CRS Zielona Góra. Wystąpią: Kamil Bednarek, Baranovski, Skolim & Woners oraz Tik Show /Anasteisha, Sebastian Kowalczyk, Ciapur. Wstęp płatny. Uwaga - bilet bezpłatny upoważnia do wejścia na teren festiwalu osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim.

Klasycyzm i romantyzm w muzyce

W piątek, 11 lutego, o godz. 19 w Zielonej Górze, orkiestrę symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej poprowadzi maestro Marek Pijarowski. To absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej, który swoje umiejętności doskonalił na międzynarodowych kursach mistrzowskich.

Podczas wieczoru zabrzmią: uwertura do opery „Paria” - Stanisława Moniuszki, IV. koncert fortepianowy G-dur op. 58 - Ludwiga van Beethovena (solo na fortepianie zagra Piotr Sałajczyk – laureat nagrody „Fryderyka” w kategorii „Album roku – muzyka kameralna” i Orfeusza „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej” oraz IX. symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Świata” - Antonín Dvořáka. To arcydzieło muzyki romantycznej tego czeskiego kompozytora. Powstało podczas pobytu Czecha w Stanach Zjednoczonych w latach 1892–1895, który oddał w nim charakter Stanów Zjednoczonych końca XIX wieku. W symfonii usłyszymy elementy muzyki rdzennie amerykańskiej, a także chwytające za serca – solo rożka angielskiego, w drugiej części.