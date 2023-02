W Zielonej Górze zabrzmi arcydzieło muzyki romantycznej czeskiego kompozytora

Maestro w akcji

Koncerty odbędą się w piątek (11.02) o godz. 19. W Zielonej Górze, orkiestrę symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej poprowadzi maestro Marek Pijarowski. To absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej, który swoje umiejętności doskonalił na międzynarodowych kursach mistrzowskich. Od 1974 roku był związany z Filharmonią Wrocławską – początkowo jako asystent dyrygenta, później jako II dyrygent. W 1974 roku zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach oraz specjalną nagrodę Orkiestry Filharmonii Śląskiej. Podczas kursów w Wiedniu, zetknął się bezpośrednio ze sztuką takich mistrzów batuty, jak: Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Georg Solti czy Claudio Abbado. W roku 1980 Marek Pijarowski został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i jednocześnie przejął obowiązki dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu – obie funkcje pełnił do 2001 roku. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Łódzkiej oraz I dyrygentem Filharmonii Krakowskiej., zaś 2007 do 2021 roku, był dyrygentem-szefem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Wielokrotnie koncertował za granicą, prowadząc polskie i zagraniczne orkiestry. Podczas wieczoru zabrzmią: uwertura do opery „Paria” - Stanisława Moniuszki, IV. koncert fortepianowy G-dur op. 58 - Ludwiga van Beethovena (solo na fortepianie zagra Piotr Sałajczyk – laureat nagrody „Fryderyka” w kategorii „Album roku – muzyka kameralna” i Orfeusza „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej” oraz IX. symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Świata” - Antonín Dvořáka.