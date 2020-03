Wandale niszczą przystanki, a Miejski Zakład Komunikacji wydaje pieniądze na ich naprawę. Jak myślicie, jakie to są kwoty?

Każdy, kto jeździ miejskimi autobusami wie, że przystanki to miejsca, gdzie wandale lubią się czasem wyżyć. Popisane ławki, tabliczki już chyba nikogo nie widzą. Zdarza się, że po weekendowej imprezie ucierpią też szyby w wiatach. I ktoś je po prostu zbija. Zastanawialiście się kiedyś, ile takich aktów wandalizmu odnotowuje Miejski Zakład Komunikacji? Sprawdziliśmy to!

Przypomnijmy, że MZK dołączyła też do akcji Pogromców bazgrołów. Na wiatach można zobaczyć naklejki z hasłem: "Kochasz swój kraj, to po nim nie bazgraj". Wszystko po to, by przekonywać mieszkańców, by nie tworzyli na przystankach nielegalnych napisów. Nie jest wszak akt odwagi.