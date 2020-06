Wandale w akcji? Ktoś znów zabrał kwiaty z klombów. Dopuszczasz się uszkodzenia mienia? Kary są wysokie, nawet pozbawienie wolności!

Kary okazały się bardzo surowe... Mieszkanka poddała się im dobrowolnie.

Miłośników niszczenia publicznego mienia było w Zielonej Górze więcej. Wandale znowu wyrwali kwiaty w Zielonej Górze. Internauci są wściekli

Internauci wściekli, że ktoś niszczy miejskie klomby

Takie sytuacje zawsze wywołują sporo emocji wśród mieszkańców. I trudno się dziwić, w końcu to niszczenie naszego wspólnego dobra. ZGK dba o to, by miejskie rabaty były zadbane, a ktoś tę pracę niszczy. Ale za takie czyny mogą grozić kary. I to całkiem wysokie.

Jakie kary za niszczenie mienia publicznego? Policja wyjaśnia

- Wszystko zależy od tego, jak ZGK wyceni straty - wyjaśnia nam podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.