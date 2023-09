Warto było to zobaczyć! Do Zielonej Góry zjechali twórcy tańca współczesnego. Move festival to perełka na skalę kraju WIDEO

Move festival w Zielonej Górze. Dwa dni święta tańca

Dyrektor artystyczny festiwalu Marek Zadłużny podkreśla, że ideą wydarzenia jest spotkanie artystów, ludzi tańca po to, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami i móc spotkać się na żywo, a nie w przestrzeni wirtualnej. Wydarzenie rozpoczęło plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Terminus A Quo z Nowej Soli. – Widzieliśmy ogromną determinację zespołu Terminus A Quo z Nowej Soli, który w strugach deszczu perfekcyjnie wykonywał taniec, włącznie z różnymi elementami, które rozgrywają się na podłodze. To była niesamowita energia i determinacja – ocenia Anna Królica, kuratorka, krytyczka, badaczka i autorka licznych publikacji o tańcu.

Move festival w Zielonej Górze. Emocje w tańcu

Krytyczka tańca podkreśla, że poprzez taniec można też zabierać głos, co może nie jest takie oczywiste, ale jednak ma to miejsce co roku na tym festiwalu.