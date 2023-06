Weekend w Lubuskiem: Święto Solan, Grodu Santok i Parku Mużakowskiego, Piknik Czołgisty, Przybysz i Mrozu

Jak ten czas leci, ledwo była majówka, za nami weekend Bożego Ciała i ani się obejrzymy, a nastanie lato i minie nam tym samym pół roku. W ogrodach kwitną jaśminy, lada moment pojawią się czerwcowe margaretki i zakwitną lipy. W nadchodzącym tygodniu czeka nas przesilenie letnie - czyli 23 czerwca. Po nim nieubłaganie dnia będzie ubywało, czego nie można powiedzieć o ofertach kulturalnych. Tych stale przybywa i jest naprawdę w czym wybierać. Przygotowaliśmy dla Państwa niektóre z nich.

ŁĘKNICA

W sobotę (17.06), od godz. 14 na łące przy Moście Podwójnym w Łęknicy, odbędzie się Święto Parku Mużakowskiego. Na odwiedzających będą czekały liczne atrakcje: warsztaty, animacje i zabawy oraz możliwość spróbowania miejscowych produktów i potraw. Pojawią się także stoiska z miodami mużakowskimi, wędlinami, chlebem, lubuskimi winami, a także rękodziełem. Dzień zwieńczy koncert Janusza Radka, który wystąpi o 20, w repertuarze "The best off". Warto wybrać się także na ścieżkę geologiczną w pobliskiej dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”, gdzie znajduje się drewniana wieża obserwacyjna. Można z niej zobaczyć m.in. kolorowe jeziorka, kominy pobliskiej niemieckiej elektrowni Boxberg oraz zarys pasm górskich. Pod względem turystycznym to znakomita okazja do popularyzacji Parku Mużakowskiego (od 2004 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO) i jego bogatych zbiorów dendrologicznych, w tym z terenu historycznej szkółki drzew owocowych. Warto także pospacerować po całym obszarze i podziwiać piękno tego założenia parkowego w stylu angielskim. Przypomnijmy, że powstał on ok. 1815 roku, ma powierzchnię 728 ha, z czego większość znajduje się w Polsce. Inicjatorem powstania parku był książę Hermann von Pückler-Muskau, postać barwna, kochająca życie oraz potrafiąca czerpać to co najlepsze z przyrody. W realizacji projektu brał udział słynny architekt - Karl Friedrich Schinkel. Wstęp wolny. Pojazdy najlepiej zostawić na odpłatnych parkingach przy ulicach Hutniczej lub Wybrzeżnej.

DRZONÓW

W niedzielę (18.06), w godz. 10-17, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie zaprasza na „Piknik Czołgisty” organizowany z okazji Święta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. W programie moc pancernych wrażeń: prezentacje czołgów (T-34-85, T-72 A i Leopard 2), pokaz jazdy i rozkładania półpromu GSP-55, możliwość wejścia do otwartych przedziałów bojowych i kierowania czołgów czy kultowa wojskowa grochówka. Zostanie otwarta wystawa czasowa „Pancerna pięść Izraela w obiektywie Pawła Dragi”. Wstęp płatny.

NOWA SÓL

W weekend 17-18 czerwca, w Nowej Soli odbędzie się finał „Święto Solan”. To wydarzenie, które już na trwałę wpisało się w lubuski kalendarz kulturalny. Większość działań będzie na placu plenerowym przy Alei Wolności. Wstęp wolny. W tegorocznym programie, aż do niedzieli, znajdą się liczne atrakcje dla mieszkańców i gości. Na scenie głównej wystąpią znani artyści. W sobotę 17 czerwca bedą to: DJ Axelsound (godz. 18.30 i ok. 23), Wiktor Dyduła (20), Michał Szpak z programem „Jowiszja” (21.30). W niedzielę 18 czerwca natomiast na scenie nad Odrą pojawią się: „Wesołe Szczurki” (18.00), De Mono (19.30) i Lady Pank (21.30. Do tradycji przeszło już odsłanianie nowej płyty na znajdującej się przy basenie portowym - „Nowosolskiej Alei Gwiazd” z odciskiem dłoni artysty biorącego udział w święcie. O godz. 21 dokona tego Jan Borysewicz – lider legendarnej grupy „Lady Pank”. Także w niedzielę, o godz. 11 w kościele pw. św. Michała Archanioła, zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Nowej Soli. Nie zabraknie ponadto akcentów sportowych. W sobotę o godz. 9, w hali MOSiR przy ul. Św. Barbary 2 - odbędą się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w czukballu (gra sportowa rozgrywana przez dwie drużyny z użyciem piłki oraz dwóch specjalnych ram z naciągniętą siatką, które pełnią rolę bramek) oraz turniej tenisa ziemnego amatorów (Centrum Tenisowe Ogólniak). O 10 na stadionie miejskim (boiska plażowe) rozpocznie się turniej siatkówki plażowej chłopców, a o 13, w Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR przy ul. Botanicznej - otwarty turniej judo „Solanin cup – young Europe”. W niedzielę oprócz innych sportowych zmagań, o godz 11, w nowosolskim kanale portowym, odbędą się „XIV Polsko-Niemieckie Regaty Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Miasta”. Święto zakończy się ok. godz. 23, odbędzie się pokazem laserowym – Visual Sensation. Święto Solan, nawiązuje do bogatych tradycji warzenia oraz magazynowania białego złota (czyli soli) w mieście i jego okolicach. W połowie XVI w. władcy z dynastii Habsburgów, chcąc uniezależnić się od dostaw soli z polskiej Wieliczki i Bochni, wydali stosowne przywileje, które umożliwiły założenie warzelni przetwarzającej sól z importowanego surowca. Dało to impuls do rozwoju najpierw osady, a potem prężnie funkcjonującego do dziś miasta. Pamiątki oraz dokumenty po tradycjach solnych Nowej Soli można także będzie obejrzeć w Muzeum Miejskim na wystawie „Nowa Sól-powstanie miasta”. Bezcenny jest przechowywany w nowosolskim muzeum plan miasta Neusalz autorstwa Juliusa Springera, datowany na lata 1743-1753, pokazujący zabudowę osady, która istniała w momencie nadania jej praw miejskich w 1743 roku i projekt rozwoju przestrzennego miasta. Na podstawie powyższego planu, XVIII w. rysunków widoków miasta autorstwa Friedricha Bernhardta Buttnera, nieustalonych autorów panoram Nowej Soli oraz zachowanych widoków XVIII-wiecznego osiedla gminy braci morawskich powstała w 2003 roku makieta miasta będąca sporą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych.

SANTOK

W sobotę (17.06) w podgorzowskim Santoku odbędą się Polsko-Niemiecki Dni Grodu Santok. Ta malowniczo położona przy ujściu Noteci do Warty miejscowość, może się pochwalić historią osadnictwa sięgającą VII wieku. Gród w Santoku należał do ważnych ośrodków warownych, położonych w ważnym pod względem strategicznym punkcie u ujścia Noteci do Warty, broniącym jednego z nielicznych przejść przez bagna nadnoteckie na szlaku z Poznania przez Międzyrzecz do Szczecina. Wydarzenie rozpocznie się korowodem historycznym, o godz. 11 na placu przed muzeum. Na promenadzie od godz. 12 będzie można wziąć udział w rodzinnych warsztatach średniowiecznych rzemiosł, koncertach muzyki dawnej („Roderyk”, „Żniwo”) czy rozrywkowej („Good Music Fans”). Nie zabraknie pokazów woltyżerki konnej. O godz. 17 rozpocznie się inscenizacja bitwy o Santok z 967 roku. O 20.30 zagra zespół „Future Folk”, a po nim odbędzie się zabawa taneczna. Wstęp wolny.

ŻAGAŃ

W sobotę (17.06), na podzamczu Żagańskiego Pałacu Kultury, odbędzie się 28. Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. To wydarzenie o bardzo bogatych tradycjach popularyzujące i promujące te oba gatunki muzyki. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godz. 15 i potrwają do 18. Około 18.45 jury ogłosi wyniki i przedstawi laureatów, którzy zaśpiewają swoje utwory o godz. 19. Gwiazdami wieczoru będą formacje „Grupa na swoim” oraz „Flash Creep”. W 2022 roku zaprezentowało się aż 18 zespołów, a organizatorzy spodziewają się podobnej ich liczny także podczas aktualnej edycji. Wstęp wolny.

ŚWIEBODZIN

Niczym w brazylijskim Rio de Janeiro, w sobotę (17.06) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, odbędzie się impreza z muzyką disco polo. Na lubuskiej scenie zagra plejada gwiazd muzyki disco. Wśród nich legendy, które bawiły starsze pokolenia Polaków już w latach 90., jak i najnowsze gwiazdy podbijające obecne listy przebojów. Między innymi pojawią się: Smoliński, Mirami, D-Bomb, Top One, Discoboys, Mig oraz Weekend. Discopolo jest gatunkiem muzycznym do tańca, który od lat zabawia miliony Polaków już od lat 80-tych, zaś największą popularność ta muzyka ta zyskuje od lat 90. Organizatorzy umożliwiają zostawienie samochodów na dużym parkingu festiwalowym, przejazd bezpłatnym naszym busem, a także możliwość noclegu na specjalnie utworzonym w tym celu - polu namiotowym. Szczegóły na fanpage wydarzenia. Wstęp płatny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Rusza tegoroczny cykl kulturalny „Dobry wieczór Gorzów”. W sobotę (17.06), o godz. 19, na scenie na Starym Rynku, zagra Kwartet „GaMaYiKa”, który wykona koncert popularnych melodii ludowych z wielu zakątków świata. W programie znajdzie się muzyka Ameryki Południowej, Chin, Indii, Izraela oraz krajów Europy - Grecji, Irlandii, Francji i Polski - opracowana na oryginalne instrumentarium harmonijnie łączące brzmienia instrumentów smyczkowych i dętych drewnianych. Po nich, ok. 20 zaśpiewa Natalia Przybysz - kompozytorka, autorka tekstów i aktywistka zaangażowana w działania proekologiczne. Jeden z czołowych głosów na polskiej scenie muzycznej. Zadebiutowała w 2001 roku, współtworząc z siostrą Pauliną Przybysz zespół „Sistars”. W niedzielę (18.06) o godz. 19, wystąpi Mrozu. To twórca wielu hitów z pierwszych miejsc list przebojów takich jak: „Aura”, „Złoto”, „Jak nie my to kto”, „Szerokie wody”. Jest autorem tekstów, kompozytorem i producentem swoich płyt. Wstęp wolny.

WYDARZY SIĘ

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach"

16-17.06 – Festiwal Disco Polo, Lubuska Gala „Rio Świebodzineiro”, Świebodzin,

17.06 – Sobótki, Port Cigacice,

17.06 – Kino na leżaku „Wieczór z Bareją”, Dzika Ochla, Zielona Góra,

17.06 - Depeche Mode Black Day Party, Haust, Zielona Góra

17.06 - Koncert promenadowy Orkiestry Dętej Zastal w Przylepie,

18.06 – Mrozu – koncert inauguracyjny, Gorzów Wielkopolski,

18.06 – Koncert zespołu „Jerycho”, konkatedra pw. św. Jadwigi, Zielona Góra,

18.06 - Koncert promenadowy Orkiestry Dętej Zastal w Starym Kisielinie (Pałac),

20.06 – Co to za trąba? Otwarta próba OD Zastal, Muzeum Ziemi Lubuskiej,

24.06 – Slam poetycki czyli pojedynek na wiersze, Jazz Club „Pod Filarami”, Gorzów Wlkp.,

24.06 – Miasteczko winiarskie, Sulechowski Dom Kultury, Sulechów,

24.06 – Koncert w hołdzie Annie Jantar, Sulechów,

24-30.06 - 27. Międzynarodowy Festiwal Tańca „FOLK HARBOR”, Gorzów Wielkopolski,

25.06-2.07 – 52. Lubuskie Lato Filmowe, Łagów,

25.06 – Festyn „Dobre, smaczne bo lubuskie”, Muzeum Etnograficzne w Ochli, Zielona Góra,

26.06 – Piknik Bazart, Rodzinne Warsztaty Lepienia Pierogów, Koźla (gm. Świdnica),

1-2.07 – 766 urodziny Gorzowa Wielkopolskiego, koncerty plenerowe nad Wartą,

7.07 - 35. Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”, Gorzów Wielkopolski,

8.07 – Koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”, Sulechowski Dom Kultury,

8-9.07 – II. Festiwal Polskich Win Musujących, Krosno Odrzańskie,

4-20.08 – Festiwal Muzyka w Raju, Lubuskie,

15.08 – Piknik Militarny, Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów,

22-23.08 - Busker Tour 2023 w Zielonej Górze,

25-27.08 – Dni Żar,

23.09 – Festiwal „Na styku kultur”, Leszno Górne,

6-20.10 – X Festiwal Muzyki Współczesne im. W. Kilara, Gorzów Wlkp.,

28.10 – Koncert Steczkowska/Demarczyk & Royal Symphony Orchestra, Gorzów Wielkopolski,

9.11 – Występ baletowy „Jezioro łabędzie”, Żarski Dom Kultury,

25.11. - Koncert Sebastian Riedel & CREE, Piwnica Artystyczna Kawon.