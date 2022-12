Więcej pieniędzy w programie "Czyste Powietrze". Kiedy można składać po nowemu wnioski?

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczą zarówno podwyższenia progów dochodowych jak i wysokości dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych - dodaje.