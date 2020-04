Wielkanoc 2020. Godziny otwarcia sklepów w Zielonej Górze. Gdzie i o której najlepiej zrobić zakupy?

Wielkanoc 2020, godziny otwarcia Biedronki:

Sklepy sieci Biedronka przed świętami wielkanocnymi pracują całą dobę:

środa , 8 kwietnia: cała doba

, 8 kwietnia: cała doba Wielki Czwartek , 9 kwietnia: cała doba

, 9 kwietnia: cała doba Wielki Piątek , 10 kwietnia: cała doba

, 10 kwietnia: cała doba Wielka Sobota , 11 kwietnia: do 13.00

, 11 kwietnia: do 13.00 Wielkanoc, 12 i 13 kwietnia: sklepy nieczynne.

Wielkanoc 2020, godziny otwarcia Lidla

Na początku kwietnia Lidl wydłużył godziny pracy swoich sklepów. Są one czynne od godz. 6.00 do 24.00 (z nielicznymi wyjątkami). Wybrane sklepy od środy, 8 kwietnia do soboty, 11 kwietnia do 12.30 czynne są 24 godziny na dobę.