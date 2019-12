Wielkie emocje w hali CRS. Tym razem się nie udało, ale brawa dla Stelmetu Enei BC [ZDJĘCIA]

O zaciętości tego meczu niech świadczy fakt, że jeżeli któraś z drużyn uciekła to zaledwie na sześć punktów. Zielonogórzanie stracili już w drugiej kwarcie Amerykanina Drew Gordona. Nasz center po jednej z akcji poczuł silny ból nogi i już do końca nie pojawił się na parkiecie. Tak więc Ivicę Radicia musiał zastępować Mikołaj Witliński, który starał się, walczył, ale nie był w stanie dać tyle drużynie, co Gordon.

Czwarta kwarta tego już i tak emocjonującego meczu rozgrzała widzów do białości. Jak się zdaje, wielki wpływ na wynik miało kilka minut, kiedy przy stanie 70:73 aż pięć naszych akcji nie zakończyło się punktami. Nie trafiali także goście, ale oni w potrafili zachować przewagę. Na 12 sekund przed końcem mieliśmy jeszcze piłkę. Jak powiedział trener Żan Tabak, piłka miała trafić do Tony Meiera, który miał próbować rzucić za trzy i wyrównać. Nie wyszło, bo ostatni, niestety niecelny rzut oddał Radić.