Winobranie 2020. Bachus i Bachantki w podróży po sołectwach. Przednia zabawa z bogiem wina w Ługowie i Kiełpinie?

Dziki biegały w samo południe po ruchliwej ulicy Zielonej Góry

Komary i dziki. To ostatnio tematy, które rozgrzewają zielonogórzan niemal do czerwoności. Te pierwsze dają nam się we znaki, te drugie często powodują strach u mieszkańców, gdy spotkają oni gromadkę dzików, a uciec za bardzo nie ma gdzie. Czy miasto ma jakiś pomysł, jak rozwiąza...