Winobranie 2022. Byliśmy na jarmarku winobraniowym. Co tym razem można kupić i po ile? [ZDJĘCIA]

Winobranie 2022. Co można kupić na jarmarku?

W południe stoiska na winobraniowym jarmarku w Zielonej Górze są już otwarte, a tłum przechodzących dopiero się zaczyna. Można spokojnie wszystko obejrzeć. Wokół ratusza prezentują się lubuskie winnice, na placu przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej są producenci regionalni. Idąc od ratusza w kierunku Lubuskiego Teatru najpierw trafimy na stoiska z różnymi przysmakami, a im bliżej teatru, tym więcej rzeczy, które można kupić do domu. Będą na stałe zdobić mieszkanie, jak na przykład zawsze kwitnące róże, które wcale nie są wykonane ze sztucznego materiału. Zostały wykute i efektownie pomalowane.

Do kuchni można kupić różne rodzaje drewnianych łyżek lub przyprawy, zależnie od wielkości opakowania, kosztują 4, 4,5, 6 i 7 zł.

Zakupy można zacząć od kupienia torby wielokrotnego użytku, z ciekawym napisem lub obrazkiem. Kosztują ok. 20 zł. Są różne kolory, a niektóre zapinane są na zamek. Do domu, a raczej przed próg mieszkania można kupić ciekawe wycieraczki. Półokrągła z wizerunkiem kota kosztuje 20 zł.