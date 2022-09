Winobranie 2022.Co można zjeść i za ile? Ceny winobraniowych potraw mogą zaskoczyć. 100 gramów szaszłyka za 14,90 zł [ZOBACZ CENY]

Kuchnia winobraniowa. Co i za ile zjemy na Winobraniu?

Co można zjeść na Winobraniu? Możliwości jest naprawdę wiele. W naszym materiale każdy znajdzie coś dla siebie, bo dania są przeróżne, a zapachy unoszące się ze stoisk gastronomicznych kuszą mieszkańców oraz turystów. W sobotę 3 września, około południa, zrobiliśmy mały rekonesans, by sprawdzić co oraz ile kosztuje. Ceny są... różne. Zwracajcie jednak uwagę, bo często podawana jest cena za 100 g. Przykład: 100 g szaszłyka, golonki, czy karkówki kosztuje 14,90 zł. To, ile więc ostatecznie zapłacimy, zależy od tego, jak dużą porcję dostaniemy, czy też zamówimy. Jeśli "nie będziemy sobie" żałować, możemy spodziewać się rachunku opiewającego na kilkadziesiąt złotych. Dlatego też już teraz sprawdź, jakie są ceny na Winobraniu.

KUCHNIA WINOBRANIOWA 2022 - POTRAWY, CENNIK: