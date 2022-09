Winobranie 2022. Winobraniowe pamiątki z nazwami miasta i święta to nie tylko kolorowe magnesy i kubki. Zobacz zdjęcia

Winobranie 2022. Pamiątki dla turystów

Podczas winobraniowego jarmarku można kupić wiele rzeczy, które będą pamiątką ze święta miasta. Ale wśród tysięcy dostępnych produktów są też takie z nazwami święta i miasta. To przede wszystkim magnesy na lodówkę. Uwagę zwracają te w kształcie motocykli, idealne dla fanów żużla. Są też magnesy z Zieloną Górę przypominające pocztówki oraz w kształcie znaczków pocztowych. przy okazji mozna kupić sobie pamiątkę z Sulechowa i Kargowej.

Drewniane łyżki i widelce z napisem Winobranie to pamiątka, którą będzie można używać w kuchni. Są też duże kubki. Ceny? Magnesy to koszt ok. 12 zł. Komplet drewnianych sztućców to koszt 28 zł, ale pojedyncze można mieć za 5 lub 7 zł.