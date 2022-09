Winobranie 2022 otwarte! Bachus przejechał przez deptak w Zielonej Górze z bajecznym orszakiem! Mieszkańcom się podobało! [ZDJĘCIA]

Winobranie 2022. Oficjalne otwarcie

"Ludzie, ludzie. Bachus jedzie" można było usłyszeć na deptaku i przy ratuszu w sobotę wieczorem. A do tego były gwizdy i uderzenia w bębny, a nawet wybuchy fajerwerków. Wśród tłumów gości Winobrania przejechał z orszakiem Bachus. Usadowił się na szczycie ruchomej wieżyczki. Jechał w otoczeniu szczudlarzy, tancerek, zwierząt - maskotek. Goście święta zatrzymywali się, aby filmować i fotografować tę paradę.

Kiedy orszak dojechał w okolice Filharmonii Zielonogórskiej na głównej scenie trwał występ filharmoników. Artyści na dłuższą chwilę przerwali grę.

Do Bachusa dojechał prezydent Janusz Kubicki, na podobnej wieżyczce. Zapytał, co przygotował Bachus na Winobranie.

- Moc atrakcji, dużo pyszności, każdy znajdzie coś dla siebie, mnóstwo muzyki i radości - mówił Bachus.