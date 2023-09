Winobranie 2023. Było ekscytująco! InsectDay w Centrum Przyrodniczym zgromadził fanów egzotycznych owadów

InscetDay w Zielonej Górze ma swoich fanów.

– Reakcja na owady jest bardzo różna od strachu poprzez fascynacje, aż do wielkiej miłości. Mamy osoby wierne naszej imprezie, z którymi co roku się spotykamy, bo zapałały wielką miłością do owadów i sami już hodują – mówi Ita Szczepańska, główny specjalista, Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze. – Za co kocha się owady? Za styl, grację, wygląd, czasami są kolczaste, za wszystko.

- Owady to gromada bezkręgowców, zwana po łacinie Insecta. Stanowią one trzy czwarte wszystkich opisanych dotąd gatunków fauny, a tym samym owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Do tej pory na świecie opisano około 1 miliona gatunków owadów, z czego w Polsce, według różnych szacunków, występuje ok. 26 tys. gatunków (ponad 90% wszystkich zwierząt w naszym kraju) - informują pracownicy Centrum Przyrodniczego.