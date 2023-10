Zielonogórzanie dostali za darmo sadzonki. Posadzą je na swoich działkach

Można było dostać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie

Na początku października leśnicy ponownie zaprosili Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew. Każdy chętny mógł zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Leśnicy rozdawali je w poniedziałek i wtorek . Stoiska z sadzonkami można było też spotkać w centrach niektórych miast. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.

Sadzonki i plastikowe zakrętki przed siedzibą RDLP w Zielonej Górze

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: - Lasów nigdy nie jest za dużo. Sumiennie realizujemy założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, czyli tworzymy warunki do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r. Dążymy do tego, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki.

Tradycyjnie pracownicy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w Zielonej Górze również włączyli się się w inicjatywę, i dla zainteresowanych przed siedzibą biura – w sąsiedztwie Bachusika Silvanusa przekazywali sadzonki.

Wzorem ubiegłego roku, dodatkowo, dla tych, którzy odwiedzili punkt dystrybucji sadzonek przy siedzibie biura RDLP (przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a), został przygotowany pojemnik na plastikowe nakrętki.

- W ten sposób wspieramy recykling i promujemy zrównoważone gospodarowanie zasobami, kontynuując nasze działania z dobrymi intencjami, zbierając nakrętki dla jednej z mieszkanek Zielonej Góry - podkreśla dr inż. Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy RDLP w Zielonej Górze.