Winobranie 2023. Nagrody Kulturalne Prezydenta Zielonej Góry wręczone w pałacu w Zatoniu

– Ludzie tworzący kulturę i sztukę, tworzą miasto, klimat i atmosferę. Powodują, że dobrze się w tym mieście żyje – podkreśla Bachus, który w tym tygodniu dzierży klucze od miasta i wziął udział w gali wręczenia Nagród Kulturalnych Prezydenta Zielonej Góry.

Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Zielona Góra. Uroczysta gala

W parku książęcym w Zielonej Górze Zatoniu we wtorek odbyła się gala, podczas której uhonorowano zasłużonych dla promocji kultury w mieście działaczy i artystów. – Wrzesień to ten miesiąc specyficzny, kiedy to nie prezydent rządzi Zieloną Górą, ale Jego Obfitość Bachus I Wspaniały, i to on zawsze mówi: „Słuchaj, jak nie będzie tych nagród kulturalnych, to te klucze od miasta zostaną w moim ręku na zawsze. Wręczamy wspaniałym ludziom, którzy tworzą nasze miasto – wyjaśnia prezydent Janusz Kubicki. A Bachus dodaje, że: „Ludzie tworzący kulturę, sztukę, tworzą miasto, klimat i atmosferę. Powodują, że dobrze się w tym mieście żyje i krzewi się naszą bogatą zielonogórską kulturę.

Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Zielona Góra. Uhonorowani

Do tegorocznych laureatów należy Aleksandra "Mrówka" Łobodzińska, od niemal 10 lat jest prezesem Stowarzyszenia Forum Art, podejmującego inicjatywy wydawnicze, filmowe, animatorskie inspirowane dziejami i kulturą Zielonej Góry.

– Każda nagroda jest bardzo przyjemna, bo jest to zauważenie pracy. Zawodowo to bardzo dobry mobilizator do dalszego działania, a dla mnie prywatnie to przedwczesny prezent urodzinowy, więc tym bardziej się cieszę – przyznaje. Wyróżniony został też Andrzej Troc. – To dla mnie uwieńczenie mojej wieloletniej pracy i uznanie mojej twórczości. To dla mnie wielka nagroda i wyróżnienie. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem – podkreśla artysta malarz. Nagrodę dostał też Andrzej Gliwa, który obchodzi 40 lat pracy artystycznej i sportowej, w 1983 roku założył grupę taneczną BUGS. – 40 lat minęło w tańcu i sporcie w Zielonej Górze, jak jeden dzień, tak jak w piosence, dokładnie tak się czuję – przyznaje trener i choreograf. – Robi człowiek fajne rzeczy artystyczne i sportowe z duchem przesłania w pracy z dziećmi i młodzieżą, a tu okazuje się, że to już 40 lat. W międzyczasie dostawałem nagrody kulturalne i sportowe miasta. Jest to moje ukochane miasto, jak tylko będę mógł dalej funkcjonować w sporcie, czy tańcu, z wielką przyjemnością będę to robił.

A. Gliwa przypomina, że w związku z tym, że Zielona Góra powiększyła się kilka lat temu, trzeba jeszcze bardziej zadbać o połączenie kultury i sportu z miejscem. Nagrodzeni zostali również dziennikarz Cezary Galek, który pracuje na rzecz popularyzacji i zachowania kultury, w tym regionalnej oraz dziedzictwa narodowego i pisarz Krzysztof Koziołek, który w tym roku podsumowuje piętnastolecie działalności twórczej. Jest autorem 23 książek. Nagrody otrzymali też prof. Wojciech Strzyżewski – regionalista wyjątkowo zaangażowany w sprawy rodzinnego miasta, Natalia Smirnowa – związana z ZOK od 1999 roku, która prowadzi zajęcia solistów i zespołów wokalnych – odnoszących sukcesy artystyczne, Hanna Kowalik – gitarzystka, pedagog, aktywna animatorka życia kulturalnego oraz Mateusz Michał Makuch – laureat konkursów skrzypcowych w kraju i na świecie. Wśród tegorocznych laureatów jest też Halina Bohuta-Stąpel, która pisze m.in. liryczne i humorystyczne wiersze i tworzy scenariusze.

Nagroda indywidualna to 4 tys. złotych brutto, a zespołowa 10 tys. złotych brutto.

Halina Bohuta-Stąpel

Autorka pisze liryczne i humorystyczne wiersze, ballady, legendy, tworzy scenariusze, teksty piosenek, zajmuje się przekładami literackimi z języka niemieckiego. Tłumaczy i popularyzuje także twórczość zielonogórskich pisarzy przedwojennych, m. in. J. O. Bierbauma, P. Petrasa i G. Reischa i innych. Prowadzi cykl popularnych spotkań kabaretowo-historycznych „Herbatka u hrabiostwa von Stosch” w filii ZOK – Pałac w Starym Kisielinie, programy autorskie w DPS „Kombatant” oraz wiele imprez kulturalnych i literackich w Wilkanowie, Zaborze, Żarach i Zielonej Górze. Współredaguje kwartalnik ZLP „Pasje Literackie”.

Ponadto pisarka nagrywa płyty, śpiewa, tworzy i opowiada skecze kabaretowe, komponuje muzykę do tańców, występuje z autorskimi programami stand-uperskimi, pisze słuchowiska radiowe, scenariusze i reżyseruje spektakle, widowiska sceniczne i filmy. Jest także laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literackich na utwory satyryczne, m.in. w Warszawie, Przemyślu, Białymstoku, Bogatyni. W ubiegłym roku ukazał się pod jej redakcją almanach „Zielona Góra w poezji i prozie” wydany z okazji jubileuszu Miasta.

Bohuta-Stąpel od trzech lat jest członkinią ZLP, od br. pełni funkcję sekretarza Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze, ponadto kreatywnie działa i udziela się społecznie na rzecz dzieci w Stowarzyszeniu Kiwanis, w Stowarzyszeniu Autorów Niezależnych, Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów, w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w kabarecie literackim HALLO.

Cezary Galek

Cezary Galek 22 maja br. w roku jubileuszu 70-lecia powstania Radia Zachód został uhonorowany medalem Gloria Artis za całokształt twórczości radiowej i upowszechnianie kultury. Od ponad 30 lat jest zatrudniony, jako dziennikarz i reportażysta w Polskim Radiu Zachód w Zielonej Górze. Pracuje na rzecz popularyzacji i zachowania kultury, w tym regionalnej oraz dziedzictwa narodowego (redakcje artystyczna, kultury i reportażu). Jest uznanym i wielokrotnie nagradzanym twórcą radiowych form artystycznych i dokumentalnych. Bardzo ważną częścią dziennikarskiej pracy Cezarego Galka jest popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego po przez promocję i dokumentację zjawisk. Należy do nich np. szereg projektów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym rodaków żyjących na obczyźnie. Autor wspierał też medialnie znaczące wydarzenia np. proces przyznania godności Pomnika Historii unikatowemu drewnianemu kościołowi w Klępsku koło Zielonej Góry. Powstało kilka reportaży artystycznych dokumentujących kulturową historię i ekumeniczną rolę świątyni położonej na dawnym polsko-niemieckim pograniczu. Obok działalności twórczej Cezary Galek od lat zajmuje się przygotowaniem programów popularyzujących kulturę i sztukę, a także prezentowaniem na antenie Radia Zachód dzieł twórców regionalnych (w tym zielonogórskich). Jeden z ostatnich, zrealizowany już autorski projekt to udana organizacja ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego na najlepszy reportaż i dokument radiowy pod hasłem „W Drodze Do Niepodległej” i jego kontynuacja pod hasłem „Skarby Polskiej Kultury Narodowej”.

Krzysztof Koziołek

Krzysztof Koziołek to zielonogórzanin z urodzenia i zamieszkania. Absolwent politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, z zawodu pisarz i dziennikarz. Członek Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA, w tym roku podsumowuje piętnastolecie swojej działalności twórczej. Autor dotychczas 23 książek. Najnowszą tegoroczną pt. „Osaczony” rozpocznie szesnasty rok znakomitej promocji naszego miasta. W 2007 r. zadebiutował powieścią sensacyjną "Droga bez powrotu”, a w 2009 r. wydał kryminał skandynawski ” Święta tajemnica” (nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), w 2010 r. ukazała się powieść sensacyjno-przygodowa "Miecz zdrady”. Za tę ostatnią autor został zgłoszony do Paszportu Polityki 2010

i nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. W 2016 roku jego kryminał retro "Furia rodzi się w Sławie” został nominowany do nagrody Kryminalna Piła za najlepszy polski kryminał miejski. W 2018 r. wydaje kryminał retro "Wzgórze Piastów” znakomitą książkę osadzoną w realiach przedwojennej Zielonej Góry. Stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020 rok) — na stworzenie powieści „Enigma: liczba wszystkich liczb" przedstawiającej kulisy złamania maszyny szyfrującej Enigma przez polskich kryptologów. Nagroda „Książka Górska Roku" (kategoria: „Górska fikga literacka i poezja") na Festiwalu Górskim w LądkuZdroju (2019 rok) — za kryminał retro

„Nad Śnieżnymi Kotłami". Zielonogórska Nagroda Literacka „Winiarka” (2018 rok) — za dorobek twórczy i kryminał retro „Wzgórze PiastóW' osadzony w realiach przedwojennej Zielonej Góry. Zgłoszenie jury konkursu do Paszportu Polityki (2010 rok) — za powieść sensacyjno-przygodową „Miecz zdrady". * Pomysłodawca akcji „Literatura na najwyższym poziomie" — wędrowania z wydanymi książkami po szlakach i wspinania się z nimi na górskie szczyty.

Wojciech Strzyżewski

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - zielonogórzanin, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk, specjalizujący się w heraldyce i sfragistyce oraz dziejach wczesnonowożytnych od XVI do XVIII wieku. Pierwszy rektor w historii naszej Alma Mater (aktualnie w kadencji 2020—2024), który urodził się w Zielonej Górze. Regionalista wyjątkowo zaangażowany w sprawy rodzinnego miasta. Jako pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, a dziś pełniący funkcję rektora zielonogórskiej uczelni, szczególnie zaznaczył się wspierając wiele inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych Winnego Grodu. Wyjątkowym osiągnięciem Profesora Strzyżewskiego jest przygotowanie, wraz z grupą najwybitniejszych regionalistów, ponadepokowego wydawnictwa, jakim jest trzytomowa „Historia Zielonej Góry'. Poza uczelnią jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA.

Prof. Wojciech Strzyżewski jest autorem, redaktorem licznych monografii historycznych miast w tym m.in.: Świebodzina, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Sławy, Międzyrzecza. Ważny obszar badawczy stanowi również dla niego historia rodzin szlacheckich na Śląsku. W zakresie badań heraldycznych jest autorem licznych publikacji dotyczących herbów miejskich, szlacheckich i kościelnych. Jest także twórcą ponad 20 herbów dla samorządów, np. herbu i flagi województwa lubuskiego, herbów powiatów i gmin. Wielokrotnie występował jako ekspert w sprawach dotyczących poprawności znaków firmowych. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii i dwunastu redakcji prac zbiorowych. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy dziejów nowożytnych pieczęci szlacheckich, cechowych, miejskich i różnych instytucji od XVI wieku po dzień dzisiejszy.

Natalia Smirnowa

Związana z ZOK od 1999 roku. Prowadzi zajęcia solistów i zespołów wokalnych. Zespoły i soliści Natalii Smirnowej odnoszą sukcesy artystyczne w festiwalach, przeglądach i konkursach wokalnych. Lista osiągnięć podopiecznych Natalii Smirnowej obejmuje sukcesy w imprezach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej wychowankowie systematycznie występują w programach koncertów okolicznościowych w Zielonej Górze. Od wielu lat – solistów i zespoły wokalne Smirnowej - spotykamy na dużych scenach plenerowych na Starym Rynku, placu Teatralnym, ale też na kameralnych koncertach w placówkach oświatowych, integracyjnych itp. Natalia Smirnowa współpracę z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury rozpoczynała w filii ZOK, placówce środowiskowej na Chynowie. Prowadziła tam grupę wokalną FORUM, tam też założyła dziecięcy zespół wokalny TONIKA. W sezonie 2006/2007 ZOK powierzył Natalii Smirnowej prowadzenie wokalnego, już młodzieżowego, zespołu TONIKA w swojej siedzibie. Działalność pedagogiczna i artystyczna Natalii Smirnowej wychodzi szeroko poza mury ZOK. Jest cenionym nauczycielem muzyki, kompozytorem, aranżerem i akompaniatorem. Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć muzycznych w środowisku naszego miasta. W uznaniu osiągnięć pedagogicznych i artystycznych Zielonogórski Ośrodek Kultury dwukrotnie przyznał Natalii Smirnowej tytuł i nagrodę Animatora Roku 2003 i 2010.

Hanna Kowalik

Gitarzystka, pedagog, aktywna animatorka życia kulturalnego. Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Założycielka i wieloletnia prezes (2004-2022) Lubuskiego Towarzystwa Gitarowego, a także dyrektor artystyczna szesnastu edycji Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego, organizowanych przez Lubuskie Towarzystwo Gitarowe, z siedzibą w Zielonej Górze.

Hanna Kowalik jest aktywnym pedagogiem, nauczycielem gry na gitarze w Państwowej Szkole Muzycznej I i Il st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze. Zasiadała w jury wielu konkursów gitarowych, m.in. w Trzęsaczu, Koszalinie, Kłodzku i Lubinie, a także podczas przesłuchań ogólnopolskich Centrum Edukacji Artystycznej. Wielokrotnie prowadziła warsztaty gitarowe dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I stopnia.

Posiadane odznaczenia: Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej", Order Za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego, Dyplomy gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyplomy gratulacyjne Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Aleksandra Łobodzińska

Od niemal dekady stoi na czele Stowarzyszenia Forum Art, podejmującego wiele inicjatyw wydawniczych, filmowych, animatorskich inspirowanych dziejami i kulturą Zielonej Góry, ze szczególnym uwzględnieniem historii dotąd nieopowiedzianych. Aleksandra Mrówka Łobodzińska jest współautorką licznych publikacji, m.in. „Historii Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego”, „Kroniki Zielonogórskiego Rocka”, „Lubuskich zamków i pałaców”, monografii „Albert Severin. Pierwszy Architekt Grünbergu”; nierzadko są to książki pionierskie, stanowiące pierwsze kompleksowe opracowania tematu. Najważniejsza i najświeższą publikacją Aleksandry Łobodzińskiej jest wydana w 2022 r. książka „One szły do maja. Historia najdłuższego marszu śmierci II wojny światowej”, która jest próbą uporządkowania informacji dotyczących żeńskiego obozu pracy przymusowej, przekształconego w 1944 roku w filię hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, FAL Grünberg I (Frauen-Arbeitslager Grünberg).

Aleksandra zajmuje się także redakcją publikacji innych autorów, wydawanych przez Forum Art, na przestrzeni niemal dekady redagowała także serię antologii „Fantazje Zielonogórskie” (wydawane przez ZKF Ad Astra). Obok działalności wydawniczej Aleksandra Łobodzińska angażuje się także w projekty filmowe, telewizyjne i dziennikarskie. Uznanie i rzeszę czytelników zyskał prowadzony przez nią profil "Kisnę butwiejąc" na znanym portalu społecznościowym.

Andrzej Mikołaj Troc

Artysta, malarz, surrealista - samouk. Podczas swojej artystycznej drogi bardzo dużo energii poświęcał na samodoskonalenie się. Co zresztą czyni do chwili obecnej. Z czasem wypracował swój własny niepowtarzalny styl. Jego prace są nasycone niepowtarzalnym indywidualizmem artystycznym. Daje się rozpoznać po charakterystycznej dla niego kresce czy wykorzystywanych na płótnie kompilacji barw. Zgodnie z ideą surrealizmu w jego pracach rzeczywistość miesza się z sennymi wizjami. W swoich obrazach wykorzystuje często motywy ludzkich twarzy, aniołów, krasnali i gnomów oraz erotyki. Jego dzieła wskazują na ogromny potencjał wyobraźni artystycznej i duchowej wolności autora. Przy tym podczas pracy nad nimi artysta sam sobie narzuca pewien twórczy rygor, jest bardzo dokładny i systematyczny.

Andrzej Troc po 20 latach pracy twórczej jest już z pewnością artystą zauważalnym i rozpoznawalnym. Wraz z systematycznym rozwojem artystycznym Troca powiększa się również grupa wielbicieli jego twórczości.

Do tej pory Andrzej Troc prezentował swoje prace w licznych galeriach w Polsce i za granicą. Na wernisażach zbiorowych i indywidualnych. Obecnie ma dwie stałe galerie prezentujące jego dzieła. W Łagowie Lubuskim w Cafe Stolarnia i w zielonogórskim Cafe Noir.

Artysta bardzo chętnie udostępnia swoje dzieła na aukcje charytatywne, głównie te wspierające chore dzieci.

W 2019 roku został przyjęty w szeregi Związku Polskich Twórców Sztuki w Grodzisku Wlkp.

Obecnie jest w trakcie przygotowywania swojej jubileuszowej wystawy z okazji 70-ych i 20 lecia lat pracy artystycznej. Wernisaż wystawy przewidziany jest na październik 2023 r. w galerii Stowarzyszenia WARTO JEST POMAGAĆ w Zielonej Górze.

Mateusz Michał Makuch

Laureat wielu konkursów skrzypcowych w kraju i na świecie. Osobowość Roku Polski 2019 w kategorii Kultura - Polska the Times oraz Osobowość Roku Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra. Skrzypek, powołanego przez Elżbietę Penderecką „Trio Penderecki” dla upamiętnienia Maestro Krzysztofa Pendereckiego. W 2021 r. udział w światowej premierze „Chaconne in memorial del Giovani Paolo II” Krzysztofa Pendereckiego w nowojorskim Lincoln Center.

Od 2018 roku współpracuje z Orkiestrą Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker.

Mateusz Makuch, potomek wysiedleńców z Kresów Wschodnich, jest również koncertmistrzem międzynarodowej orkiestry symfonicznej "Młodzi-Polscy", składającej się z wybitnie utalentowanych muzyków z Polski oraz byłych terenów naszej Oiczyzny. Orkiestra wykonuje utwory polskich kompozytorów m.in. tych którzy urodzili się na kresach np. Karłowicz, Moniuszko, Szymanowski, Paderewski, Kilar i Niemen.

Zielonogórzanin jako muzyk oraz jedyny Polak, wziął udział w zdjęciach do hollywoodzkiego filmu "Tar", gdzie główną rolę zagrała laureatka dwóch Oskarów - Cate Blanchett. (Film otrzymał 6 nominacji do Oskara, nagrodę Złoty Glob).

Od 2022 r. jako koncertmistrz orkiestry, współpracuje również z obecnie najbardziej rozpoznawalną artystką polskiej muzyki rozrywkowej - Sanah.

Artysta jest dwukrotnym Finalistą Konkursów Eurowizji Młody Muzyk Roku, wyróżniony Nagrodą Publiczności TVP Kultura.

Artysta koncertował m in. z Karajan Akademii of the Berliner Philharmoniker Calgary Philharmonic Orchestra w Kanadzie, Orkiestrą w Oldenburgu w Niemczech, Paryską Orkiestrą Kameralną w Salle Cortot we Francji, Orkiestrą Musica Viva w Moskwie, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie i orkiestrami polskich filharmonii.

Artysta występował podczas wielu koncertów charytatywnych i patriotyczno-religijnych m.in. 1050-lecia Chrztu Polski na Jasnej Górze, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, koncertach "Jednego Serca, Jednego Ducha" w Rzeszowie oraz z okazji narodowych uroczystości.

Uczestnik kursów mistrzowskich wirtuozów świata muzyki: z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy, Łotwy, Rosji, Kanady, USA, Japonii, Chin, Izraela oraz Szwajcarii.Występował m.in. w Teatrze Wielkim - Opera Narodowa, w Zamku Królewskim, Belwederze oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie, Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia - Katowice, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Ambasadzie R.P. w Moskwie, Centrum Paderewskiego, Studiu Polskiego Radia, TVP Kultura, TVP Polonia, TV Trwam, TVP Vilno. Muzyk "Urban String Quartet" w Kościele Patronalnym Miasta Zielona Góra, oraz corocznych Warsztatów Liturgiczno-muzycznych pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Obecnie, zielonogórzanin Mateusz Makuch podjął starania dotyczące objęcia funkcji koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej, z możliwością dalszej realizacji swoich projektów koncertowych, promujących również nasze miasto.

Andrzej Gliwa

Rok 1983 - 2023 / 40 lat pracy artystycznej i sportowej w służbie dla Zielonej Góry

W Zielonej Górze od 1975 roku. Na przestrzeni 1975-1981 podopieczny Trenera Edwarda Czernika (skoczek w dal – trójskoczek)

Na przestrzeni 1981 – 1983 WKS Olśniczanka – Trójkoczek / Lekka Atletyka

Po powrocie ze służby wojskowej do Zielonej Góry w roku 1983 / założył grupę taneczną BUGS / Ważniejsze sukcesy; Przy okazji samorealizacji, jako tancerz prowadzenie grup tanecznych BUGS. *Rok 1984 Zwycięzca Ogólnopolskiego Maratonu Tańca w Białym Borze – 116 ,25 min. 6 dni i nocy. *Rok 1985 Mistrzostw Polski w Rock And Rollu tradycyjnym, Disco w parach , Piotrków Trybunalski *Rok 1986 Zwycięzca Podczas TV VI Ogólnoświatowego Festiwalu BILLY HALEY WARSZAWA `86 *Rok 1987 -1997, - 3 krotny Finalista Pucharu Świata WORLD MASTERS SERIES WRRC , - 3 krotny Wicemistrz Pucharu Świata R`n`R Akr. WRRC, Manhaim, Wiedeń, Essen ,Flensburg. *Jako trener choreograf - R`n`R - Pięciokrotne finały i medale Mistrzostw Europy i Świata Par , Formacji R`n`R Akrobatycznego w kategoriach Dzieci , Juniorów , Main Klas – klasy głównej.

*Jako trener , choreograf - R`n`R , Boogie , Jazz , Hip Hop - Zdobycie 3 Złote Aplauzy - Medale, 3 Srebrne Aplauzy

– Medale 2 Brąz Medale Telewizyjnego Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 1999-2014 *Jako trener, choreograf - HIP HOP & STREET DANCE - Wicemistrzostwo Świata Formacji HIP HOP Juniorów Kalisz 2010 , - Młodzieżowe Wicemistrzostwo Świata Formacji HIP HOP Blackpool 2011, *Finały Mistrzostw Europy i Świata Formacji HIP HOP Dzieci Paryż IV m. 2010 , Blackpool IV m. 2011, *Rok 1999 – 2004 Trzykrotnie Organizacja Pucharu Świata w Rock and Roll`u Akr. Dzieci , Juniorów , Main Klass- Klasa Główna , Organizacja Pucharu Świata Boogie Woogie Dzieci, Juniorów, Main Klass - Klasa Główna, Seniorów, Realizacja XX Edycji Festiwalu SERCE ULICY 2003- 2023

* Uhonorowany Nagrodą Kulturalną i Sportową Miasta Zielona Góra 1999, 2004, 2009, 2014, * Uhonorowany Wpisem w 2006 roku do Encyklopedii WHOIS WHO W POLSCE z dziedzin życia publicznego; gospodarki, polityki, nauki, kultury i sztuki. Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Rok powstania 1953 r. Artystyczną działalność LZPiT przez ostatnie 70 lat kształtowało wielu choreografów, instruktorów, muzyków i setki jego członków – tancerzy i śpiewaków. W bogatym repertuarze artystycznym znajdują się liczne pieśni i tańce. Zespół występuje w strojach ludowych z różnych regionów Polski np. lubuskiego, dolnośląskiego, górnośląskiego, żywieckiego, krakowskiego, spiskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, Lachów Sądeckich, kieleckiego, Kurpi Zielonych, łowickiego i kujawskiego. Lubuski Zespół Pieśni i Tańca jest zespołem amatorskim. Wśród członków Zespołu są dziennikarze, inżynierowie, nauczyciele, urzędnicy, właściciele mikroprzedsiębiorstw, studenci, a także uczniowie szkół średnich oraz podstawowych. Zespół podczas swoich podróży artystycznych odwiedził niemal wszystkie państwa europejskie, a także kraje Azji oraz obu Ameryk i Afryki. LZPiT w swojej 70-letniej działalności występował na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając wiele nagród. Zespól jest gospodarzem odbywającego się co rocznie w Zielonej Górze Międzynarodowego festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. Grupa śpiewacza ma w swym dorobku 2 nagrane płyty. 12 października oraz 30 listopada odbędą się galowe koncerty z okazji 70-lecia zespołu. Źródło: Urząd Miejski w Zielonej Górze