Winobranie 2023. "Powrót Norwida" już w czwartek. Widzowie chodzą na ten spektakl po kilka razy, a potem czytają dzieła Norwida

Winobraniowe Spotkania Teatralne. "Powrót Norwida"

Powrót Norwida. Przeżycia emigranta

Marek Probosz podkreśla też, że: „nigdy nie było w historii teatru na scenie przez 90 minut Norwida, który otwiera swoje serce i dzieli się nie tylko tajemnicą miłości odrzuconej, twórczości nieprzyjętej, emigracji niezrozumiałej, wygnania, banicji, szpitala wariatów. – Jak obejrzycie ten spektakl, to będą kolejki przed biblioteką im. C.K. Norwida, żeby czytać jego dzieła, nie dlatego, żeby go zrozumieć, ale żeby go poczuć. Poczujcie go w czwartek, o godz. 19 i zapewniam, że będziecie chcieli go oglądać po raz drugi i trzeci. Mam takich ludzi, którzy przylatywali samolotami na spektakl i mówili, że gdziekolwiek na świecie będzie grany to przylecą, żeby to jeszcze raz zobaczyć, czy pokazać rodzinie.