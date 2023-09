Winobranie 2023. Tutaj konkurencja ma inne znaczenie. Winiarze zapewniają, że współpraca środowiska jest prawdziwa

– Konkurencję postrzegam, jako zdrowe zjawisko, bo ono nas motywuje do lepszej jakości pracy do produkowania coraz smaczniejszych win, a nie jako rozpychania się łokciami. Uważam, że konkurencja nie jest niczym złym. A wśród winiarzy miałam wielokrotnie do czynienia z bardzo dobrymi odruchami. Nawet, kiedy wspólnie z mężem zapadliśmy dwa lata temu na Covid i nie mogliśmy zbierać winogron, które nam się psuły w polu, to winiarze, nasi koledzy skrzyknęli się i zebrali nam winogrona – wspomina Małgorzata Grad. – Uważam, że są to ludzie o wielkim sercach wspaniali. Nigdy nie powiem złego słowa na żadnego z lubuskich winiarzy