Wszystkie inwestycje drogowe w 2020 r. w Lubuskiem. Budowy, remonty i rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich [LISTA, TERMINY]

Jakie inwestycje za grube miliony trwają w mieście?

- Wiele mówiło się o milionowych inwestycjach prowadzonych przez wodociągi. Ciekawy więc jestem, co z tych bogatych planów wyszło? - zadzwonił do redakcji pan Stanisław. Nie tylko on zainteresowany jest zapowiadanymi inwestycjami.