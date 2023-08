Wszystkie okulary na receptę z Zielonej Góry, Nowej Soli, Lubska, Świebodzina powstawały w tamtym czasie pod tym adresem

Był 1971 rok, kiedy młody Krzysztof skończył w Zielonej Górze XI klasę i zobaczył plakat z informacją o naborze do policealnego dwuletniego studium optycznego w Katowicach. Zgłosił się tam, a po ukończeniu szkoły został przyjęty do zielonogórskiego oddziału poznańskiej Foto – Optyki.

– Sklep był podzielony wtedy na dwie części, fotograficzną i optyczną, w której wykonywało się okulary. Zakład powstał tutaj w 1968 roku, a ja przyszedłem 1 sierpnia 1973 roku. Zostałem przyjęty na stanowisko sprzedawcy, bo takie były potrzeby i każdy z nas, który był przyjmowany od sprzedawcy zaczynał. To trwało może miesiąc, po to, aby mieć pojęcie na temat sprzedawania oprawek. A potem przeszliśmy na warsztat, gdzie wykonywaliśmy okulary. Dawniej technika wykonywania oprawek był zupełnie inna niż teraz. Były inne przyrządy, urządzenia, a teraz jest bardzo nowoczesny sprzęt – wspomina dawne czasy optyk. – Nożykiem wykrawało się szkło, kruszyło się, a potem ceramiczną szlifierką szlifowało się, aby dopasować do kształtu oprawek. Jak przyszedłem do pracy, to został zakupiony przez Foto – Optykę automat do szlifowania szkieł Weko 88, który obracał i szlifował szkło według szablonu. Wkładało się taki szablon do maszyny i praca się usprawniła. Dopiero potem przyszła wyższa elektronika, a teraz tylko dusi się guziczki.