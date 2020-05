Wybory prezydenckie 2020. Pytania i odpowiedzi

- Nic już nie wiem, czy te wybory się odbędą czy nie. Na jakich zasadach? - mówi pani Barbara. - Może ktoś coś podpowie, usystematyzuje, co dziś wiemy, a czego jeszcze nie...

Wybory 2020. Jak to jest z wyborami prezydenckimi? Czy komisje wyborcze są wybrane i przygotowują się do pracy? Obecnie nie ma żadnych przepisów prawnych, które mówiłyby o wyborach, przeprowadzanych wyłącznie w formie korespondencyjnej. Gdyby jednak miałyby się odbyć w tradycyjnej postaci, potrzebna byłaby określona liczba komisji wyborczych – co najmniej 5- osobowych. W przypadku południowej części województwa lubuskiego (byłe województwo zielonogórskie), które podlega delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze – trzeba by utworzyć 425 komisji. A jak mówi dyrektor zielonogórskiej delegatury KBW Stanisław Blonkowski - do tej pory utworzono jedynie 100 komisji.

Wybory 2020. Kiedy odbędą się więc wybory? Nie wchodząc w szczegóły, mówi się, że 10 maja to nierealny termin. Bardziej prawdopodobną datą byłby 17 lub 23 maja (a to sobota). Druga tura miałaby się wtedy odbyć 14 dni później.

Wybory 2020. Kiedy może być gotowa ustawa o wyborach korespondencyjnych? Ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych z Sejmu skierowana została do Senatu, który się nią obecnie zajmuje. Na podjęcie decyzji ma czas do środy, 6 maja (trzy senackie komisje opowiedziały się już za odrzuceniem wyborów korespondencyjnych w maju). Po tym czasie ustawa wróci do Sejmu. Czy zostanie uchwalona czy nie – zależy od tego, jak zagłosują posłowie Porozumienia Jarosława Gowina. Co wtedy jeśli ustawa nie przejdzie? 10 maja nie będzie można zorganizować także tradycyjnych wyborów.

Wybory 2020. Co z przepisem, że na sześć miesięcy przed wyborami nie można zmieniać reguł, dotyczących wyborów? Sąd Najwyższy stwierdził, że ten półroczny termin można ominąć, ale tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach i za ogólną polityczną zgodą. A tej zgody przecież nie ma. Opozycja nie zmienia zdania, co do tego, że wybory powinny być przełożone na inny termin.

Politolodzy zwracają uwagę na autorstwo tzw. pilnej ustawy. Powinien napisać ją rząd a nie politycy PiS.

Czy forma wyborów korespondencyjnych jest wykorzystywana w innych państwach? Oczywiście, ale nie jest to jedyna forma podczas wyborów.

Kiedy mamy dostać pakiety wyborcze? Nie wcześniej niż siedem dni przed wyborami i nie później niż w sobotę przed głosowaniem każdy wyborca do swojej skrzynki pocztowej lub na adres podany w spisie wyborców dostanie przesyłkę z pakietem wyborczym. Zostanie ona dostarczona zwykłym listem - nie poleconym. Co się znajdzie w takim pakiecie? W pakiecie znajdziemy: kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, kopertę na kartę do głosowania, kopertę zwrotną. Jak będzie wyglądało głosowanie? Najpierw na karcie do głosowania należy zaznaczyć wybranego kandydata. Potem kartę trzeba włożyć do koperty przeznaczonej na kartę, a następnie kopertę musimy zakleić. Dalej należy wypełnić druk oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Czytelnie należy wpisać swoje imię, nazwisko i numer Pesel, a potem oświadczenie razem z zaklejoną kopertą z kartą do głosowania trzeba włożyć do koperty zwrotnej. Następnie musimy i tę kopertę zaklei.

Gdzie trzeba będzie wrzucić kopertę? Trzeba będzie kopertę wrzucić do specjalnej skrzynki nadawczej przygotowanej przez Pocztę Polską. To gdzie one staną, ma ustalić minister. Mówi się jednak nieoficjalnie, że mają one stanąć przed budynkami, w których dotychczas głosowaliśmy. Ze skrzynek tych koperty wyjmie komisja wyborcza, która wyjmie z kopert zwrotnych karty do głosowania i wrzuci je następnie do urn wyborczych.

Kiedy karta do głosowania zostanie uznana za nieważną? Karta wyborcza będzie uznana za nieważną jeśli:

- w kopercie zwrotnej nie będzie podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

- na oświadczeniu tym wyborca nie wpisze swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisze te dane nieczytelnie

- koperta na kartę do głosowania nie będzie zaklejona;

- wyborca nie widnieje w spisie wyborców przekazanym gminnej obwodowej komisji wyborczej;

- koperta zwrotna, do której dołączono oświadczenie z danymi tego wyborcy, została już wcześniej wrzucona do urny. Czy w komisjach będą zewnętrzni obserwatorzy? Na razie ustawa o wyborach korespondencyjnych nie przewiduje ich obecności w komisjach gminnych.

Czy mogę głosować korespondencyjnie poza granicami kraju? Nie, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Czy wybory będą ważne, kto o tym zdecyduje i na jakiej podstawie? Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy – głosi art. 129 Konstytucji RP. Robi to na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów wyborczych. Kodeks wyborczy przewiduje, że SN ma na to 90 dni od dnia wyborów.

