Wyrzucili z busa śmieci do lasu w Nietkowie. Na gorącym uczynku złapał ich leśniczy Aleksandra Sierżant

Dwaj mężczyźni przyjechali busem do lasu i wyrzucili z niego śmieci KMP Zielona Góra Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do bulwersującego i godnego społecznego napiętnowania zdarzenia doszło 1 lutego w Nietkowie (gmina Czerwieńsk). Tylko dzięki szybkiej reakcji leśniczego i błyskawicznej interwencji zielonogórskich policjantów, góra śmieci nie trafiła do lasu. Wniosek o ukaranie wkrótce do sądu. To nie był ich pierwszy raz?