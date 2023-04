Wysypisko śmieci w galerii Pro Arte, czyli Barbara Jura zmusza nas do refleksji. Zobacz tę pracę!

Podziękowania za pomoc w remoncie Galerii Pro Arte

Barbara Jura "OUR"

- Barbarę Jurę zapraszaliśmy już wcześniej, ale przeszkodziła nam pandemia. A ta praca wyjątkowo wymaga fizycznego kontaktu z odbiorcą. Praca otrzymała od międzynarodowego jury Grand Prix podczas X Triennale Grafiki Polskiej – podkreśla kuratorka wystawy Liwia Litecka. Barbara Jura to artystka młodego pokolenia, która dyplom z grafiki obroniła pięć lat temu na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się grafiką artystyczną, ale projektuje też prace użytkowe. Głównym tematem jej dzieł jest konsumpcjonizm. - Kiedy zobaczyłam pracę podczas Triennale Grafiki Polskiej pomyślałam, że warto byłoby pokazać ją w Zielonej Górze. Ona uświadamia nam, jak przyczyniamy się do nadprodukcji śmieci, skłania do refleksji, bo każdy z nas może coś w tej sprawie zrobić – zauważa Liwia Litecka.

- W tej pracy chciałam przekazać temat globalnych zmian dla naszej planety. Musimy kupować jedzenie, ale chciałam zwrócić uwagę na to, że jest ono opakowane i właśnie ostatecznie te opakowania trafiają do oceanu, lasu. Powstaje wiele nielegalnych wysypisk – mówi autorka Barbara Jura. – Co innego gdy widzimy wysypisko, a co innego go takie śmieci znajdą się w sterylnych warunkach galerii. Odbiór jest inny. I właśnie o to chodzi…

- Jestem pod wrażeniem tej nietypowej pracy, która jest swego rodzaju manifestem ekologicznym, sprzeciwem wobec zaśmiecaniu świata – mówi Ewelina Małkiewicz.

Wystawę Barbary Jury „OUR” można oglądać w Galerii Pro Arte przy Starym Rynku w Zielonej Górze do 29 kwietnia.