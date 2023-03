Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze świętuje jubileusz 60-lecia. Z tej okazji zasłużeni dostali medale i nagrody

Szkoły w Zielonej Górze. ZST świętuje 60-lecie

Złote i srebrne medale Prezydenta Zielonej Góry oraz nagrody finansowe wręczył zasłużonym pracownikom Zespołu Szkół Technicznych prezydent Janusz Kubicki. – Jubileusz 60-lecia to setki, tysiące absolwentów, dziesiątki pracowników, którzy tę historię na co dzień tworzyli. Gratuluję wspaniałej szkoły i wspaniałego jubileuszu – mówił prezydent.

Janusz Kubicki podkreślił, że szkoła to nie tylko budynek, ale ludzie, czyli nauczyciele, pracownicy szkoły oraz nauczyciele i złożył im podziękowania za wkład w rozwój miasta.