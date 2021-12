Zielona Góra. Ale zmiany! Inwestycje za 62 mln zł wykonane przez wodociągi nie tylko w oczyszczalni ścieków Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Wodociągi zaprosiły w piątek, 3 grudnia, media, by pochwalić się zakończeniem blisko 63-milionowej inwestycji, a właściwie kilku zadań. Co się zmieniło dzięki tym zmianom? Zyskała nie tylko firma, ale my wszyscy. Bo Zielona Góra musi być zielona jeszcze bardziej... Zobacz, ile udało się zrobić!