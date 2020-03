ZIELONA GÓRA: Co się zmieniło na osiedlu Zacisze? Czy nadal jest zacisznie? [ZDJĘCIA]

- Cieszę się, że pojawiają się już oznaki wiosny, bo mam dość tej szarówki i zimna - mówi pani Barbra, którą cieszą także inne zmiany na osiedlu. - Oczywiście musiałam skorzystać z wypożyczalni miejskich rowerów. Dobrze, że po przerwie rowery wróciły na stacje. Wiosną i latem codziennie jeżdżę rowerem z naszego osiedla na Leśne. Albo i dalej... Inne zmiany w tym rejonie miasta. W miejscu kortów wybudowany został nowy blok, do którego prowadzi nowo wybudowana droga. Są też nowe nasadzenia drzew.

Od ubiegłego roku przy rondzie Haliny Lubicz gości wita podświetlany napis - Osiedle Zacisze.

Zdaniem pani Barbary, to bardzo fajny pomysł. Spodobał się mieszkańcom, chwalą go też odwiedzający ten rejon goście.

- Od pewnego czasu mamy też kolejną restaurację i kawiarnię, piekarnię i cukiernię - wylicza pani Barbara. - No i przy przystanku MZK wyrósł nowy budynek, w którym mieści się stomatologia.

Inne zmiany? Wypiękniało przedszkole, a z placu zabaw zniknęły topole. Las w stronę osiedla Leśnego został przerzedzony. Wybudowana została ulica Bananowa i Figowa.

- Mieszkańców jednak cały czas denerwuje zamknięte przejście kolejowe. I tak wszyscy przez nie przechodzą - mówi pani Barbara.