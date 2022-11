Zielona Góra. Czy obie nitki wiaduktu na Zjednoczenia zostaną zamknięte? Co dalej z remontem? Leszek Kalinowski

Chyba nic dobrego nas nie czeka – napisała do nas pani Maria z ulicy Objazdowej. – Na wiadukcie na ulicy Zjednoczenia nic się nie dzieje. Bo nagle okazało się, że remontować nie ma co. Jest w tak tragicznym stanie, że trzeba go praktycznie wyburzyć i postawić nowy. Pewnie druga nitka jest taka sama, strach po niej jeździć. Chyba że miasto planuje zamknąć całkiem ten obiekt do czasu, kiedy znajdą się pieniądze na budowę nowego wiaduktu...