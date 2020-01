Zielona Góra. Czytelnik: wystarczyło parę miesięcy i chodnik przy Centrum Przesiadkowym jest już brudny. Czy będzie czyszczony? [ZDJĘCIA]

Zielona Góra. Na święta podziel się posiłkiem z innymi

Wolontariusze zielonogórskiej Jadłodzielni przekonują, by do zbliżających się świąt podejść z rozsądkiem. Żeby nie marnować jedzenia, dania, które zostaną nam po pracowniczych czy szkolnych wigiliach, można przynieść do specjalnej szafy i lodówki na ul. Moniuszki.