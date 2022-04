Zielona Góra. Piasek w piaskownicach może zagrażać zdrowiu dzieci. Dlaczego trzeba go wymieniać?

Piaskownice, place zabaw. Jest lepiej, ale nie ze wszystkim

Zdrowie. Groźna jest inwazja wywołana glistą psią

Zalegające odchody są źródłem zagrożenia zwłaszcza dla dzieci, które bawią się w piasku, a potem wkładają ręce do buzi i w ten sposób mogą szybko przenieść jaja pasożytów do układu pokarmowego. To z kolei może być przyczyną takich chorób jak: owsica, tasiemczyca, glistnica. Groźna jest inwazja wywołana glistą psią (Toxacara canis). Pasożyt ten jest nicieniem, który część cyklu odbywa w glebie, a jego siedliskiem jest jelito cienkie psa. Tu samica składa niewidoczne gołym okiem jaja (ok. 20 tys. na dobę), które wraz z kałem dostają się na zewnątrz. Po ok. 20 dniach jaja dojrzewają w glebie. Część z nich może przetrwać w środowisku kilka, a nawet kilkanaście lat. Choroby objawowe zależą od stopnia inwazji i umiejscowienia się larw w organizmie. Okuliści zwracają uwagę, że ofiary zakażeń mogą mieć wady wzroku, nie pomijając ślepoty.

Kontrole piaskownic i placów zabaw

W trosce o bezpieczne zabawy dzieci, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawdzają piaskownice i place zabaw.

Na bieżąco kontrolują zarówno te przy przedszkolach i szkołach, jak i te na osiedlach. Sprawdzają, czy przynajmniej raz do roku został wymieniony piasek. I czy ma on, podobnie jak urządzenia na placu zabaw, odpowiedni atest. Apelują do zarządców i do właścicieli psów, by nie wyprowadzali swych czworonogów tam, gdzie bawią się dzieci.

Pamiętajmy też, że taka wymiana piasku kosztuje. Największa spółdzielnia mieszkaniowa musi wydawać na ten cel ponad 60 tys. zł.

Place zabaw posiadają regulaminy i informacje o administratorze – numery telefonów, pod które można zgłaszać uwagi. Większość z nich posiada już ogrodzenia ograniczające dostęp zwierząt do placu zabaw, ale też chroni przed niekontrolowanym wychodzeniu dzieci na zewnątrz, zwłaszcza tych najmłodszych.