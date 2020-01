Zielona Góra. Pierwsze elektryczne taksówki wyjechały już na ulice naszego miasta. Czy taksówkarze mają obawy?

Ceny prądu nie wywołują też obaw u prezydenta Janusza Kubickiego. Po mieście już teraz jeździ kilkadziesiąt autobusów elektrycznych. - Analizowałem to na bazie naszego przedsiębiorstwa – wyjaśniał nam pod koniec 2019 r. - Zmniejszenie kosztów pomiędzy paliwem i energią, którą w tej chwili zużywają autobusy, szacujemy na ok. 700 tys. zł w tym roku.

- Na ten moment się tego nie obawiamy w żaden sposób, bo inaczej byśmy w ogóle nie zaczynali takiej inicjatywy realizować w Zielonej Górze -mówi Krzysztof Burda, dyrektor do spraw marketingu Ekoenergetyka-Polska.- Planujemy bacznie obserwować, jak będzie wyglądał rynek i w jaki sposób to będzie się rozwijało. Eksploatacja pojazdów elektrycznych po prostu jest tańsza niż samochodów spalinowych. Mamy jeszcze duży bufor. Jesteśmy przekonani, że elektryczne samochody są przyszłością. Inaczej nie byłoby nas w tym biznesie. A przecież otwieramy w Zielonej Górze kolejne projekty, związane z elektromobilnością.

Pierwszych pięć taksówek już jeździ

W środę na ulicę Zielonej Góry wyjechały pierwsze elektryczne taksówki. - Na początku będzie ich pięć, w połowie lutego kolejnych pięć aut – wyjaśnia Krzysztof Burda. – I jak zapowiadaliśmy, sukcesywnie będziemy zwiększać flotę, aż osiągniemy liczbę 50 samochodów.

Ekoenergetyka-Polska zapowiadała wcześniej, że jest otwarta na współpracę z innymi taksówkarzami, którzy chcieliby jeździć pod szyldem Evity. Czy zgłosili się jacyś chętni?

- Jesteśmy pełnoprawną firmą taksówkarską, zatrudniamy obecnie już kilkunastu kierowców, chętnych zapraszamy do współpracy z nami.

Sporo emocji wśród taksówkarzy

Wczoraj elektryczne taksówki wywołały sporo emocji wśród zielonogórskich taksówkarzy. O nowym pomyśle żywo dyskutowali ci, którzy na klientów czekają przy dworcu PKP. Jedni mówili, że nie takie rzeczy już przeżyli i są spokojni o swoje kursy. Inni… współczuli młodszym kolegom. – Ja już jestem emerytem taksówkarskim – mówi jeden z dyskutujących taksówkarzy, pan Józef. Mężczyzna dodaje, że współczuje tym taksówkarzom, którzy wciąż muszą płacić wysoki ZUS, za to, co wyjeżdżą, utrzymać całą rodzinę. – To co miasto robi w stosunku do nas, taksówkarzy, jest po prostu żenujące – kończy z mocą kierowca.