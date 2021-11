Zielona Góra. Po 10 latach fotografuje ludziom drugą część twarzy, by uchwycić upływający czas. Kto? Leszek Krutulski Leszek Kalinowski

Przez dziesięć lat robił zdjęcia lewej strony twarzy wielu ludzi. Po dziesięciu latach wraca do nich, by tym razem sfotografować prawą część oblicza. Po co? By uchwycić czas – tak o swoim nietypowym projekcie mówi dr hab. Leszek Krutulski, który w Zielonej Górze po latach realizował swój pomysł…