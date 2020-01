ZIELONA GÓRA. Policyjny pościg za kierowcą audi. W aucie była kobieta w 6. miesiącu ciąży. Oboje próbowali uciec [NOWE INFORMACJE]

Młody mężczyzna odpowie za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, niezatrzymanie się do kontroli drogowej – od ponad dwóch lat jest to przestępstwo - oraz w zależności od wyników badania krwi, odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających. Za te przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Lubuska policja