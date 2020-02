Zielona Góra. Stowarzyszenie Petra walczy o przyszłość osób niepełnosprawnych. Ten dom stanie się dla wielu prawdziwą oazą bezpieczeństwa.

- Rodzice, którzy zostali, od lat zadają nam pytanie: co się stanie z moim dzieckiem, kiedy umrę? – dodaje Justyna Misztal, skarbniczka w stowarzyszeniu. – Boją się o ich przyszłość i boją się domów pomocy społecznej. Bo często są to duże ośrodki, oddalone od miejsca zamieszkania.

Codzienne wsparcie to jedno. W domu, który nie miałby być za duży, nie zabrakłoby też zajęć organizujących podopiecznym czas wolny. - Mieszkańcy domu nadal mogliby być uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, podejmować pracę zawodową – zauważa Justyna Misztal. I dodaje, że to właśnie oni tworzyliby charakter tego miejsca.

Stowarzyszeniu zależy, by dana osoba pozostała w swoim środowisku. Liczba miejsc w DPS-ach jest ograniczona. Często osoby niepełnosprawne trafiają do miejscowości oddalonych od swego rodzinnego domu. Tu zostawiają przyjaciół, znajomych. Rozłąka jest bardzo trudna. Bliski umiera nagle, osoba niepełnosprawna zostaje sama. A na miejsce w placówce czeka się miesiącami. To dla wielu dramat.

To nasze marzenie

Na jakim etapie jest budowa domu? - Bardzo początkowym – mówią szczerze inicjatorzy. – Stowarzyszenie istnieje 11 lat. Motywem dla powstania organizacji była budowa domu. To było jednak odległe marzenie. Przez lata udało nam się pozyskać pieniądze na mniejsze projekty: szkolenia, wycieczki, konkursy, cykliczne wydarzenia.

- Chcieliśmy dać się poznać – mówi pani Krystyna. – Nikt nie da dużych pieniędzy komuś, kogo się nie zna. Mamy nadzieję, że teraz to ruszy.

Działacze stowarzyszenia mówią szczerze, że osoby niepełnosprawne są niezauważane. Co dopiero mówić o opiece nad nimi, o rodzicach. A problem jest powszechny. Do stowarzyszenia zgłaszają się kolejni opiekunowie z pytaniami, czy ich dorosłe dziecko też mogłoby trafić do domu. By nie zostało same.

