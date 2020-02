Zielona Góra. W czasach, gdy młodzi za fizyką nie przepadają, czworo maturzystów wzięło się za budowę sondy. I sprawia im to frajdę

- Każdy zespół, jako misję podstawową, musi zebrać dane dotyczące ciśnienia i temperatury powietrza – wyjaśnia Filip Kolasa, lider grupy. - I spełnić wymóg, by sonda spadała z prędkością pomiędzy 8 a 11 metrów na sekundę. Wykonujemy też misję dodatkową. Tę znacznie rozszerzyliśmy. Zrobiliśmy budowę modułową. Każda płytka, to osobny moduł. W naszym przypadku jeszcze zbierzemy dane, dotyczące szczegółowych informacji na temat pozycji sondy. Badana jest też kwestia jakości powietrza - stężenia szkodliwych dla człowieka aerozoli atmosferycznych i detekcji wtórnego promieniowania kosmicznego.

Uff, skomplikowane… Co to tak naprawdę znaczy? – Cząstki, które powstają w wyniku wtórnego promieniowania kosmicznego stanowią tzw. miony. Powstają one w wyniku rozpadu mezonów, a w szczególności naładowanych pionów. Miony teoretycznie nie powinny dolatywać do Ziemi. Ale dzięki dylatacji czasu, dolatują. Zamierzamy zbadać, jak dużo jest tych cząstek na poszczególnych wysokościach.

No dobrze, ale czym w ogóle jest dylatacja czasu? – To zjawisko przewidywane przez szczególną teorię względności Einsteina – wyjaśnia Wojciech Michalczuk. – Obiekty, poruszające się z prędkością bliską prędkości światła, odczuwają czas inaczej. W tym przypadku czas biegnie dla nich wolniej.

Raporty zostały ocenione wysoko

Na jakim etapie obecnie jest grupa? Za nimi dwa raporty, które oceniono bardzo wysoko: 4.8/5 i 8.8/10. Drużyna ma nadzieję, że uda się jej dostać do polskiego finału konkursu. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, jedzie na finał międzynarodowy.