Zielona Góra We wtorek radni zdecydują, czy więcej zapłacimy za śmieci. Jakie będą nowe stawki?

Prezydent miasta zapowiadał, że w przyszłym roku zmieniają się opłaty za wywóz śmieci i podatki od nieruchomości. Nie będzie, przynajmniej na razie, zmian w cenach biletów MZK czy opłatach za parking.

- No można się było tego spodziewać. Wszędzie podnoszą wszystko. To jest tak jak z naczyniami połączonymi. Wzrasta cena paliwa, energii, gazu, to wiadomo że wszystko inne pójdzie w górę – mówi Wanda Radońska. – Mam nadzieję, że te miejskie podwyżki nie będą jakieś duże.