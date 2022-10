Zieloną Górę i Gorzów łączy ze sobą Biała Ćma. Gdzie teraz poleciała i czym zaskoczy fanów?

Zielona Góra – Gorzów to nie tylko żużlowa walka… A może jednak w kulturze nie ma tej rywalizacji?

- To, że żyjemy w dwóch, na pozór wrogo nastawianych do siebie, miastach właściwie jest wartością dodatnią. Siłą naszego regionu są różnice, które świetnie się uzupełniają. Jako rodowity gorzowianin z chęcią wyjeżdżam do Zielonej Góry i cieszę się, że przemycam ze sobą trochę Gorzowa – mówi Sebastian Siuda. - Sądzę też, że owe różnice są trochę przereklamowane. Przyjeżdżając do Zielonej, nie przechodzę do innego wymiaru. Tu i tu są ludzie głodni sztuki. Będąc w mieście Bachusa nikt nie wytyka mnie palcami. Wszystkie stare, skostniałe antagonizmy Biała Ćma skutecznie zakopuje łopatą poezji i muzyki.