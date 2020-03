Zielonogórzanie jeżdżą na gapę. Kontrolerzy MZK łapią średnio 186 osób miesięcznie!

Jak informuje kierownictwo Miejskiego Zakładu komunikacji w Zielonej Górze kontrolerzy łapią miesięcznie około 186 osób jadących autobusem bez biletu. To relatywnie niewiele patrząc na liczbę wszystkich kontroli – średnio jest ich ponad 4 tysiące. Wideo: Zielona Góra. Miejski Zakład Komunikacji w liczbach! LICZBA KONTROLI I PRZEJAZDÓW Rok 2019 był pracowity rok dla kontrolerów MZK w Zielonej Górze. Według oficjalnych statystyk miesięcznie przeprowadzano średnio 4385 kontroli. W skali roku ta liczba wyniosła 52 628. Czy złapano wielu gapowiczów? To zależy jak na to spojrzeć. Łącznie w zeszłym roku ich liczba wyniosła 2237 osób, czyli miesięcznie jedynie ok. 186 mieszkańców podróżowało bez biletu. Zakład szacuje ilość zrealizowanych przejazdów w ciągu miesiąca na ponad 1,7 mln, a w ciągu roku na ponad 21 mln. To olbrzymie liczby, ale musimy pamiętać, że część mieszkańców korzysta z transportu publicznego niemal codziennie. Biorąc jednak wszystkie te dane pod uwagę, można chy`ba stwierdzić, że zielonogórzanie unikają jazdy na gapę. To nie jedyne ciekawe statystki dotyczące MZK – zobacz więcej na kolejnych stronach naszej galerii! PRZECZYTAJ TAKŻE: Zielona Góra. W zajezdni jest... nietypowe muzeum. Zobacz, co się w nim znajduje!

Mariusz Kapała