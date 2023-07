Zlot Singli w Lubuskiem. Impreza trwa na całego! To już jej druga edycja |ZDJĘCIA, WIDEO Mariusz Kapała Sandra Soczewa

W okolicach Torzymia trwa właśnie II Lubuski Zlot Singli. Impreza rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. W malowniczej okolicy pojawiło się kilkaset osób, by nawiązywać nowe znajomości i dobrze się bawić. Na miejscu nie brakuje ludzi, których wyróżnia dobra energia i pozytywne nastawienie do świata. To miejsce aż kipi dobrymi emocjami!