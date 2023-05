Zniknął trawnik przed blokiem na os. Piastowskim, co powstanie na jego miejscu? Zdaniem mieszkańca - to dewastacja zieleni

Do naszej redakcji napisał pan Łukasz: - Chodzi mi o "przebudowę" zieleni wokół bloków na Piastowskim przy ul. Zawadzkiego "Zośki". Przed wejściami do bloków rosła trawa i nasadzone przez mieszkańców krzewy oraz kwiaty, które właśnie kwitły. Nie wiem, czy to zarząd bloków czy zieleń miejska postanowiły dokonać takiej dewastacji i to w porze kwitnienia, co jest istotne dla bioróżnorodności i przetrwania wielu gatunków owadów. Teren został przekopany i cała roślinność zniszczona. Zamieszczam zdjęcia i link do nagrania, jakie umieściłem na YouTube, gdzie pokazuję skalę owej "przebudowy". Liczę, że uda się nagłośnić sprawę i zatrzymać podobne działania żeby z naszej Zielonej Góry nie została jedynie "Góra".