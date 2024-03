Został miesiąc na wypowiadanie marzeń i planów w lubuskich gminach | KOMENTARZ

Łagów to Perła Ziemi Lubuskiej. Pomysł na wiszący most może się spodobać

W kalendarzu mamy teraz coś kształt permanentnego pierwszego kwietnia, albo raczej trwa festiwal marzeń, bo część z tych marzeń na pewno się spełni. Których? To się okaże się po 7 kwietnia.

Zaczął się piękny czas dla wielu lubuskich gmin. Można usłyszeć o tylu marzeniach, że zawrót głowy gotowy, choćby na planowanym moście wiszącym nad Jeziorem Trześniowskim w Łagowie. Odważnych propozycji jest więcej. Most wiszący w Łagowie, hit. Kilka metrów nad wodą na długości ponad stu metrów. Warto sobie uświadomić, że to jezioro, to nie jakaś sadzawka, tylko w najgłębszym miejscu sięga prawie 60 metrów, a średnio ma prawie 20 m głębokości. A jeśli wiszący most miałby się trochę bujać…? Trzeba przyznać, że to byłaby atrakcja na ponadregionalną skalę. Na razie jest pomysł.

Pomysły z Siedliska i Żar

Za to gmina Siedlisko – głównie rolniczo-leśna – ma być po wyborach budowana na nowo tak, aby stała się nowoczesna i transparentna. Ale ciekawiej może być w Żarach, bo tam mieszkańcom ma wrócić uśmiech, kiedy miasto będzie dla nich przyjazne, a centrum zielone. Albo, jeśli wybiorą innego kandydata na burmistrza, będą chętnie jeździć rowerami, a Rynek będzie ożywiony.

Pomysły z Zielonej Góry

W Zielonej Górze natomiast ma powstać drugie centrum przesiadkowe, ale tym razem z autobusów PKS na pociągi. A do tego tunel pod torami, a przy torach w Lubuskim Trójmieście – 11 przystanków. Bezspornie, zielonogórski dworzec PKS potrzebuje zmian. O potrzebie dodatkowych przystanków kolejowych mówi się od kilkunastu lat, chociaż w tym czasie jeszcze więcej osób przesiadło się do swoich samochodów. Może wrócą do pociągów i autobusów? Niewykluczone. Szybka kolejka w Trójmieście raczej się sprawdza. „Intensywność postów o inwestycjach przed wyborami osiągnęła niewyobrażalny poziom” – skomentował jeden z zielonogórzan. Ale jednocześnie pozytywnych komentarzy przybywa.

Festiwal marzeń ruszył. Niewykluczone, że wiele z nich się spełni. Po to są marzenia, żeby je realizować. Jest jeszcze miesiąc z małym haczykiem do ciszy wyborczej. Do tego dnia pomysłów pewnie będzie jeszcze więcej.

Ale trudno pozbyć się wrażenia, że jest to taki czas, kiedy oczami wyobraźni już układasz meble w pokojach, a potem słyszysz, że nie dostaniesz kredytu na dom.

